Lästige Makleranrufe: Nationalrat zeigt Herz für Versicherungslobby

Unerwünschte Telefonanrufe sollen der Vergangenheit angehören. Darin ist sich das Parlament einig. Anders als der Ständerat möchte der Nationalrat strengere Regeln nur für externe Vermittler. Verschont werden sollen Krankenkassen.

Andernfalls wäre das ein starker Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, lautete am Montag der Tenor im Rat. Damit hält er an seinem Entscheid von letztem März fest. Nicht umstimmen konnte die grosse Kammer, dass der Ständerat im September griffigere Regeln für alle Vermittler beschlossen hatte. Damit schwächt der Nationalrat die Vorlage in einem zentralen Punkt ab – auch auf Druck der Versicherungslobby. (rwa)