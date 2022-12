Wer soll die Steuermilliarden erhalten? Der Streit im Parlament geht weiter

Die Grosskonzerne müssen ab 2024 mehr Steuern bezahlen. So sieht es die Steuerreform vor, auf die sich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geeinigt hat. Das Parlament feilscht nun darum, wie die zusätzlichen Einnahmen von schätzungsweise von 1 bis 2,5 Milliarden Franken pro Jahr zwischen Bund und Kantone aufgeteilt werden sollen.

Ursprünglich wollte der Bundesrat alle Einnahmen den Kantonen überlassen. Nach Kritik in der Vernehmlassung entschied er, dass drei Viertel an die Kantone fliessen und einen Viertel an den Bund. Daran möchte auch der Ständerat festhalten. Er hat sich am Montag erneut für die Variante des Bundesrates ausgesprochen. Paul Rechsteiner (SP/SG) machte sich vergeblich dafür stark, die Einnahmen je zur Hälfte an Bund und Kantone zu entrichten – so wie das der Nationalrat vorgeschlagen hatte. Mit dieser Differenz geht das Geschäft zurück in die grosse Kammer. (rwa)