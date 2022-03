Migration Botschaftsasyl: Ständerat lehnt Wiedereinführung ab Menschen können auch künftig nicht bei einer Schweizer Botschaft um Asyl ersuchen. Der Ständerat stellt sich dagegen, das Botschaftsasyl zu reaktivieren. Auch der Ukraine-Krieg bewirkte keinen Sinneswandel.

Der Ständerat will das Botschaftsasyl nicht wiedereinführen. Keystone

Daniel Jositsch (SP/ZH) möchte mittels Motion die Wiedereinführung des Botschaftsasyls anstossen. Die «katastrophale Lage» von Asylsuchenden am Rande von Europa habe sich angesichts der Coronakrise weiter verschärft, argumentierte er am Dienstag im Ständerat. Auch Menschen, die einen berechtigten Anspruch auf Asyl haben, seien gezwungen, sich illegal und unter lebensgefährlichen Umständen in die Schweiz zu kämpfen.

Heute könnten Flüchtlinge ein Asylgesuch nur an der Schweizer Grenze stellen. Um dahin zu kommen, müssten sie sich illegal mit Hilfe von Schleppern auf gefährliche Routen begeben. Jositsch rechnete vor, dass täglich zehn Menschen im Mittelmeer ertrinken würden. «Es wäre menschenverachtend, an dem System festzuhalten.» Mit der Wiedereinführung des Botschaftsasyls könne diese «menschliche Katastrophe» verhindert und den Menschen geholfen werden.

Toller Weg in einer idealen Welt

Der Ständerat lehnt die Forderung ab. Er sprach sich mit 29 zu 12 Stimmen gegen die Motion aus. Damit ist der Vorschlag vom Tisch. «In einer idealen Welt wäre es ein toller Weg», bemerkte Andrea Caroni (FDP/AR). In der Praxis gehe es nicht auf. Caroni warnte vor einer unerwünschten Sogwirkung. Die Asylgesuche würden in den betroffenen Ländern nur noch auf Schweizer Botschaften eingereicht.

Kommissionssprecher Damian Müller (FDP/LU) versicherte, die Schweiz verschliesse die Augen nicht vor dem Leiden der Menschen. Auch ohne Botschaftsasyl böten sich ihnen genügend legale Möglichkeiten, um hierzulande Schutz zu suchen. Er verwies etwa auf das humanitäre Visum.

Schweiz war bis 2013 das einzige Land

Die Schweiz hat das Botschaftsasyl mit der Revision des Asylgesetzes im Jahr 2013 abgeschafft. Zuvor war sie das letzte Land, welches die Einreichung von Asylgesuchen auf Schweizer Vertretungen im Herkunftsstaat der Betroffenen zuliess. Laut dem Bundesrat hat sich an der Situation seit der Abschaffung nichts geändert.

Die Regierung argumentiert in ihrer Stellungnahme, dass unmittelbar und an Leib und Leben gefährdete Personen weiterhin den notwendigen Schutz erhalten würden. Justizministerin Karin Keller-Sutter führte das Resettlement-Programm ins Feld. Seit 2013 seien 8500 besonders schutzbedürftige Menschen in die Schweiz eingereist. Voraussetzung ist, dass sie vom UNO-Flüchtlingshilfswerk als Flüchtlinge anerkannt werden. Auch kenne die Schweiz als einziges Land in Europa das Instrument des humanitären Visums. (agl/rwa)