Selbsttests Mobiliar verschickte nicht zugelassene Spucktests an Mitarbeiter: «Wir wollten uns für Lockerungsschritte bereithalten» Die Mobiliar hat Speichel-Selbsttests an seine Mitarbeiter verschickt. In der Schweiz sind diese aber noch nicht zugelassen. Dies sei zum Zeitpunkt der Besorgung noch nicht festgestanden, sagt die Mobiliar.

Die Mobiliar erzielte 2020 weniger Gewinn, konnte aber ihr Prämienvolumen steigern. (Symbolbild) Keystone

Die Idee scheint auf den ersten Blick vernünftig: Die Angestellten der Mobiliar sollen sich selbst auf das Coronavirus testen, bevor sie wieder ins Büro gehen. Dazu verschickte der Versicherer vor Ostern seinen Mitarbeitenden Spucktests für zu Hause. Das Problem ist, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die von der Mobiliar verschickten Selbsttests noch nicht bewilligt hat. Gemäss Radio SRF, das am Dienstagmorgen darüber berichtete, handelt es sich dabei um den Speicheltest namens «Hotgen».

Selbsttests sind im Rahmen der erweiterten Teststrategie des Bundes seit dem 7. April in Apotheken erhältlich, wobei jeder hierzulande fünf Tests pro Monat kostenlos erhält. Doch die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat bisher einzig den Nasenabstrich-Test von Roche (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal) für das Testen zu Hause zugelassen. Spuck-Selbsttests, wie sie die Mobiliar verschickt hat, sind noch nicht validiert. Zudem dürfen vorerst nur Apotheken Selbsttests an die Bevölkerung abgeben, wie das BAG auf seiner Website festhält.

An einer Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2020 sagte Michèle Rodoni, CEO von der Mobiliar, dass der Versicherer die Speichel-Selbsttests zu einem Zeitpunkt besorgt habe, als die Kriterien für die Zulassung der Selbsttests noch nicht festgelegt worden seien. «Wir wollten uns bereithalten, wenn es zu weiteren Lockerungsschritten kommt», so Rodoni.

Mittlerweile sind die Kriterien für die Selbsttests festgelegt worden, daher ist für Michèle Rodoni klar: «Unter diesen Voraussetzungen werden wir keine weiteren Selbsttests abgeben.» Was mit den bereits verschickten Tests geschehen wird, kläre der Versicherer derzeit mit dem BAG ab.

Tieferer Gewinn wegen Corona-Schadenaufwendungen

Weiter präsentiere die Mobiliar am Dienstag ihr Ergebnis für Geschäftsjahr 2020. Demnach erzielte der Versicherer einen konsolidierten Gewinn von 437,8 Millionen Franken, was einem Minus von rund 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies sei auf höhere Aufwände aufgrund der Pandemie zurückzuführen.

So beziffert die Mobiliar die Corona-bedingten Schadenaufwendungen auf 530 Millionen. Allerdings federte die Auflösung von Katastrophenrückstellung in Höhe von 200 Millionen Franken die Schadenbelastung ab, wie der Versicherer mitteilt. Die Rückstellungen seien zuvor in schadengünstigen Jahren gebildet worden.

Positiv entwickelte sich dagegen das Prämienvolumen des Versicherers, das ein Wachstum von 3,6 Prozent auf 4,09 Milliarden verzeichnen konnte. Vor allem im Nichtlebengeschäft konnte die Mobiliar zulegen und das Prämienvolumen um 3,3 Prozent auf 3,29 Milliarden erhöhen.