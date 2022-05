Krisenmanagement Bilanz der Coronakrise: Wissenschaft will in Zukunft mehr Daten von den Behörden Um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen die Behörden Daten erheben, austauschen und zur Verfügung stellen. Diese Bilanz zieht der Schweizerische Wissenschaftsrat nach der Pandemie.

Gremien wie die nationale Covid-Taskforce haben laut SWR Nachteile im Beratungsprozess. (Symbolbild) Keystone

Für die Bewältigung von Krisensituationen brauche es in Zukunft eine realistischere Erwartungshaltung. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch publizierte Analyse des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR). Im Austausch mit Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung hat er Empfehlungen für das künftige Krisenmanagement ausgearbeitet. Als wichtigste Voraussetzung nennt der SWR, dass die zuständigen Behörden Daten «erheben, austauschen und zur Verfügung stellen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Dabei seien die Behörden auf den Austausch mit der Wissenschaft einerseits und die Kooperation der Bevölkerung andererseits angewiesen. In diesem Zusammenhang untersuchte der SWR auch die Akzeptanz von Massnahmen bei der Bevölkerung. Diese sei stark von der Zeitdauer abhängig, so die Schlussfolgerung: Kurzfristig akzeptiere die Bevölkerung Massnahmen der Regierung gut. Je länger die Krise dauerten, desto wichtiger werde aber deren demokratische Legitimation und die Kommunikation der Strategie der Behörden.

Keine eindeutige Stellungnahme gibt der SWR zur Frage ab, ob es anstelle eines Ad-Hoc-Gremium wie die wissenschaftliche Taskforce reguläre Institutionen brauche. Letztere hätten den Nachteil, dass ihre Aufgabenbereiche vor Eintreten der Krise gar nicht optimal definiert werden könnten. Ad-Hoc-Gremien hätten dagegen Nachteile im Beratungsprozess und bei der Umsetzung von Massnahmen. (wap)