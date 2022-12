Endlager Nach Entscheid für Nördlich Lägern und Würenlingen: Diese Fragen zum Atommülllager geben jetzt zu reden Nach 15 Jahren Suche ist klar: In Würenlingen soll der Schweizer Atommüll verpackt und in Nördlich Lägern in einem Tiefenlager entsorgt werden. Damit wird die Diskussion nun politisch. Die wichtigsten Fragen rund um das Jahrhundertprojekt.

Exklusiv für Abonnenten

Eine fotorealistische Darstellung, wie der Bau des Tiefenlagers in der Zürcher Gemeinde Stadel dereinst aussehen könnte. Nagra/Screenshot

Seit Montag ist nun auch offiziell klar: Das Schweizer Tiefenlager für schwach und stark radioaktive Abfälle soll im Gebiet Nördlich Lägern in der Gemeinde Stadel im Zürcher Unterland zu stehen kommen. Die Aufbereitung der Brennstäbe aus den Atomkraftwerken wird davor in der Aargauer Gemeinde Würenlingen stattfinden. Dort steht auch bereits ein Zwischenlager. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

«Die Geologie hat gesprochen», sagte Nagra-CEO Matthias Braun am Montag vor den Medien in Bern. Und dann wiederholte er die bereits am Samstag von seiner Behörde gelieferte Begründung: «Nördlich Lägern ist der beste Standort mit den grössten Sicherheitsreserven.» Nach jahrelanger, komplexer Zusammenarbeit mit Geologen, Politikern und Bürgern seien schlicht alle klüger geworden.

Auf seine Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bezogen, heisst das laut Braun: «Heute wissen wir, dass die Dichte des Gesteins etwa doppelt so hoch ist.» 2015 sei man aus heutiger Sicht «viel zu vorsichtig gewesen». Noch damals wollte seine Behörde nämlich den Standort Nördlich Lägern wegen zu grosser Unsicherheiten betreffend des Opalinuston aussortieren, wurde dann aber von den Kantonen zurückgepfiffen. Dieser spezielle Ton gilt in der Schweiz als geeignetste Gesteinsschicht. Laut Nagra ist er äusserst dicht, bindet radioaktive Materialien und quillt im Fall eines Wassereinbruchs auf und «heilt sich damit gleich selbst», wie es Nagra-Chef Braun formuliert.

Nagra-Chef Matthias Braun am Montag vor den Medien in Bern mit einem Stück Opalinuston. Darin soll der Schweizer Atommüll vergraben werden. Keystone

Nach weiteren Abklärungen stehe nun fest, dass sich in Nördlich Lägern hierzulande die dickste Schicht von Opalinuston befinde. Und diese weise auch «die ältesten Spuren von Wasser» auf, wie Matthias Braun erklärte. Das lasse darauf schliessen, dass der Untergrund unter der Zürcher Gemeinde Stadel am stabilsten sei. Das Tiefenlager wird voraussichtlich zwischen 800 und 900 Metern tief in die Erde gegraben.

Martin Neukom, Zürcher Energiedirektor und Nagra-Vertreter der Kantone. Keystone

Seit vergangene Woche erste Informationen und Spekulationen zur möglichen Standortwahl Nördlich Lägern bekannt wurden, vermuten viele Kritikerinnen und Kritiker einen politischen Entscheid. Dies mit der Hauptargumentation, dass die Behörden in dieser Region mit dem geringsten Widerstand rechnen würden. Darauf angesprochen sagte der Zürcher Energiedirektor Martin Neukom als Kantonsvertreter der Nagra in der entsprechenden Begleitgruppe: «Ich bin definitiv der Meinung, dass dies kein politischer Entscheid ist.»

Darauf habe er von kantonalen Experten keine Hinweise erhalten, ergänzte Neukom. Natürlich kenne er die in den Medien geäusserte Kritik. «Meine Experten sind allerdings schon vor dem formalen Entscheid der Nagra auf ebendiesen Entscheid gekommen», versuchte Neukom zu beschwichtigen. Denn die bereits damals bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse würden den nun gefällten Entschluss eindeutig vorzeichnen. Und er versprach: «Selbstverständlich werden wir Kantonsvertreter das Geschehen rund um ein Schweizer Tiefenlager auch in Zukunft kritisch begleiten.»

Auf die Frage, welche Auswirkungen die Tiefe eines Schweizer Endlagers auf die Bau- und Betriebskosten haben werde, gab es an der Medienkonferenz vom Montag keine Antwort. «Die Kosten haben keine Rolle gespielt bei der Auswahl des Standorts», sagte Nagra-Chef Braun. «Es ging nur um die sicherheitskritischen Fragen.» Klar ist nur, dass Nördlich Lägern der tiefste untersuchte Standort von Opalinuston ist. Damit bleibt auch weiterhin offen, ob die bereits durch die AKW-Betreiber getätigten Rückstellungen für die Entsorgung ihres Atommülls reichen werden.

Laut der aktuellsten verfügbaren Schätzung der Rückbau- und Entsorgungskosten wird der Atomausstieg die Schweizer Energiekonzerne 19,4 Milliarden Franken kosten. Für die Entsorgung aller radioaktiven Abfälle rechnet der von der Branche geäufnete Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (Stenfo) mit Kosten von insgesamt 23,1 Milliarden. Laut diesen 2021 veröffentlichten Prognosen werden die Kosten damit 1,1 Milliarden tiefer ausfallen als fünf Jahre zuvor angenommen. Ende 2020 befanden sich im Stenfo 8,852 Milliarden Franken.

Wer in der Nähe des künftigen Tiefenlagers eine Immobilie oder Grund besitzt, darf zwar auf ein Entgegenkommen hoffen. Aber nicht in jedem Fall. Wie Martin Neukom erklärte, gilt es dabei zwischen Entschädigungen und Abgeltungen zu unterscheiden. Entschädigungen sind dabei für private oder juristische Personen sowie öffentliche Institutionen vorgesehen, die aufgrund von Eingriffen für das Tiefenlager einen Schaden erleiden.

Darf wegen Tiefenlager auf Abgeltungsgelder hoffen: Dieter Schaltegger, Gemeindepräsident von Stadel, vor der Parzelle für den Einstieg in den Untergrund. Keystone

Für die Region, in welcher das Tiefenlager zu stehen kommen soll, ist dagegen eine generelle Abgeltung vorgesehen. Dazu gibt es laut Monika Stauffer vom Bundesamt für Energie (BFE) zwar noch keine gesetzliche Grundlage. Diese solle nun aber für alle transparent ausgearbeitet werden. Wie hoch die Abgeltung ausfällt, ist noch offen. Der Bundesrat hat die Kosten dafür in einem Bericht aus dem Jahr 2015 auf 300 Millionen Franken für ein Lager mit schwach und mittelaktiven Abfällen und auf 500 Millionen für ein Lager mit hochaktiven Abfällen beziffert. In Nördlich Lägern soll nun ein Kombilager für schwach und mittelaktive sowie hochaktive Abfälle entstehen. Abgeltungen kommen auch für betroffene deutsche Gemeinden in Frage, wie der Zürcher Energiedirektor Martin Neukomm sagte. Für Einzelpersonen und Kantone sind jedoch keine Abgeltungen vorgesehen: «Diese werden dafür ausgerichtet, dass eine Region diese Last trägt.»

Die Schweizer Pläne zur Entsorgung des Atommülls haben am Wochenende auch ennet der Grenze Protest und Sorgen ausgelöst. Deutsche Städte und Gemeinden am Hochrhein kritisierten einerseits den Bau einer Brennelemente-Verpackungsanlage in Würenlingen. Das sei für die 67’000 Menschen der 15 Kilometer entfernt gelegenen deutschen Gemeinde Waldshut-Tiengen eine grosse Belastung und eine potenzielle Gefahr, schrieben mehrere Bürgermeister in einer Mitteilung.

Aber auch der nun gefällte Standort für ein Tiefenlager provoziert ennet der Grenze Fragen. Die Nagra müsse nun «sehr gut begründen, warum ein zurückgestellter Standort plötzlich zum präferierten Standort wird», sagte Martin Benz, Bürgermeister von Hohentengen, der Deutschen Presse-Agentur. Den Bewohnern dieser Gemeinde gut zwei Kilometer entfernt vom geplanten Tiefenlager sei zwar klar, dass radioaktiver Müll nun mal da ist und auch entsorgt werden muss. Benz fordert namentlich Antworten auf Fragen zu Störfallszenarien und wie die Schweiz darauf vorbereitet sei.

Auch die Deutschen hätten im Vorfeld für Nördlich Lägern votiert, da dieser Standort von ennet der Grenze nicht einsehbar ist. Daran erinnerte Monika Stauffer vom BFE am Montag vor den Medien in Bern. «Die ganze Standortregion jetzt mitzunehmen, bleibt jedoch wichtig.» Dazu gehörten etwa auch die Abgeltungsverhandlungen mit betroffenen Gemeinden hierzulande als auch in Deutschland. Am Donnerstag will die Nagra ihren Entscheid auch in Hohentengen erklären.

Seit 2008 läuft das aktuelle Auswahlverfahren für ein Tiefenlager. Zuletzt standen nebst Nördlich Lägern noch zwei weitere Regionen im Fokus – als Favorit das Zürcher Weinland (das sogenannte Projekt Zürich Nord-Ost) sowie die Region um den Bözberg (Jura Ost). 2024 will die Nagra bei den Bundesbehörden ihr Rahmenbewilligungsgesuch für ein Tiefenlager einreichen. Die zuständigen Bundesstellen sowie ein internationales Expertenteam werden das Gesuch prüfen. In Stein gemeisselt ist der Standortentscheid noch nicht. Felix Affolter ist Leiter Aufsichtssichtbereich Entsorgung beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), welches das Gesuch der Nagra auf Herz und Nieren prüfen wird. Falls sich die Eignungskriterien nicht als zweckmässig herausstellten, werde das Projekt gestoppt, sagte er am Montag vor den Medien. Dazu gehört zum Beispiel ein dauerhaft gewährleisteter Schutz von Mensch und Umwelt.

Voraussichtlich 2029 fällt der Bundesrat den Entscheid über das Rahmengesuch, ein Jahr später entscheidet das Parlament. Abschliessend dürfte das Volk das letzte Wort haben, untersteht der Standortentscheid für ein Tiefenlager doch dem fakultativen Referendum. Voraussichtlich ab 2045 erfolgt der Baustart zum Tiefenlager für schwach und mittelaktive Abfälle, fünf Jahre später ist die Inbetriebnahme geplant. Das Lager für hochaktive Abfälle soll ab 2055 gebaut und 2060 in Betrieb genommen werden.

Für Roman Mayer, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, kommt das nicht in Frage. Es sei ein international anerkanntes Prozedere, dass jeder Staat den radioaktiven Abfall selber entsorgen müsse. Die Schweiz werde auch keinen Atommüll, zum Beispiel aus Deutschland, annehmen. Allerdings: Unter bestimmten Voraussetzungen lässt das Kernenergiegesetz den Export und Import von Atommüll zu. Es bräuchte unter anderem einen Vertrag zwischen den involvierten Staaten. Der Bundesrat erteilte einem möglichen Atommülldeal schon vor längerer Zeit eine Absage. Er hält es zum Bespiel für unrealistisch, dass die Schweizer Bevölkerung die Einfuhr von radioaktivem Abfall akzeptieren würde.