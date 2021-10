Bundespräsident Guy Parmelin besucht die Weltausstellung in Dubai

Bundespräsident Guy Parmelin nimmt am Schweizer Nationentag an der Weltausstellung in Dubai teil. Er besucht den Schweizer Pavillon, der die Schweiz als führenden Standort für Innovationen und als Tourismusdestination präsentiert, sowie den Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate.