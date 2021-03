Schweizer Nachleben Bars und Clubs fordern «starkes Commitment» Angeglichene Entschädigungen und Härtefallgelder: Die Schweizer Bar- und Club-Kommission (SBCK) blickt auf ein Jahr Corona zurück. Nun fordert sie weitere Unterstützung für die Nachtkulturorte.

Die Schweizer Bar- und Club-Kommission will unter anderem eine Harmonisierung der Entschädigung für Kulturunternehmen. Keystone

(abi) Die Coronakrise hat die Schweizer Bar- und Clubszene hart getroffen. Das Nachtleben blicke auf ein Jahr zurück, das geprägt war von der Unsicherheit jedes einzelnen Betriebes, wie die Liquididität gesichert und eine Überschuldung verhindert werden könne, schreibt die SBCK am Samstag in einer Mitteilung. Trotz Unterstützung wie Kurzarbeit, Härtefallgelder oder Entschädigung für Kulturunternehmen bleibt die Situation schwierig. Denn ein Teil der Fixkosten bleibe weiterhin bei den Unternehmen hängen.

Die SBCK begrüsst die bundesrätliche «Politik der kleinen Öffnungsschritte». Denn nur wenn die Lage stabil und die Zahlen tief seien, gebe es auch eine Perspektive für die Kultur der Nacht. Da daher aber noch unsicher ist, wann ihre Mitglieder wieder Gäste empfangen können, brauche es «ein starkes Commitment, dass man gewillt ist, die Kultur der Nacht weiterhin in dieser Krise zu unterstützen». Sie fordert unter anderem Klärungen und Präzisierungen bei der Kulturverordnung und beim Härtefall.

Es droht eine Wettbewerbsverzerrung

So soll beispielsweise die Entschädigung für Kulturunternehmen kantonal harmonisiert werden. Während einige Kantone wie Zürich oder Bern Clubs mit aktueller Musik als Kulturunternehmen anerkennen würden, gelten sie in anderen Kantonen wie Aargau oder Luzern als Diskotheken. Diese haben dann Zugang zu Härtefall-Gelder. «Je nach Kanton fährt man mit dem Härtefall, in anderen wiederum mit der Entschädigung für Kulturunternehmen besser», schreibt die SBCK. Das sei eine Disharmonie, die zu einer Wettbewerbsverzerrung führe.

Weiter sollen Kulturunternehmen einen Anspruch auf Härtefallgelder haben, falls die Entschädigung für Kulturunternehmen nicht ausreicht. Die Entschädigung für Kulturunternehmen für Musik-Bars und -Clubs mit kuratiertem Programm soll ausserdem verlängert werden und 100 Prozent des Schadens und nicht nur 80 Prozent übernehmen.