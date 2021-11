Horizon und Erasmus Deal: Politiker wollen Kohäsionsmilliarde verdoppeln – wenn die EU der Schweiz etwas Wichtiges zurück gibt Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats will der EU einen milliardenschweren Deal anbieten: Mehr Geld gegen Wiederaufnahme bei den Wissenschaftsprogrammen Horizon und Erasmus+.

Nationalrat Eric Nussbaumer hat einen Antrag gestellt, um den Forschungs- und Bildungsstandort Schweiz zu stärken. Keystone

Tauwetter zwischen der EU und der Schweiz? Zumindest die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) will offenbar einen neuen Anlauf nehmen im verfahrenen Verhältnis zwischen Bern und Brüssel nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen durch die Schweiz. Konkret schläg die APK-N der EU vor, die Kohäsionsmilliarde per sofort zu verdoppeln. Im Gegenzug soll Brüssel die Schweiz bis spätestens Mitte des kommenden Jahres wieder als vollwertig assoziiertes Mitglied im Forschungsprogramm Horizon und im Studierenden-Austauschprogramm Erasmus+ aufnehmen.

Die Kommission habe dem Plan am Montag zugestimmt, wie die Titel von Tamedia und die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichten. Die Meldung wird von Seiten APK-N am Dienstag auch gegenüber CH Media bestätigt. Offiziell und im Detail informieren will die Kommission jedoch erst später im Verlauf des Tages.

Beratung in der Budgetdebatte

Die Aussenpolitische Kommission will ihren Antrag zur Aufstockung der Kohäsionsmilliarde in die Budgetdebatte für das kommende Jahr einbringen, die nächste Woche beginnt. Konkret schlägt die APK-N vor, den Budgetbetrag um rund 950 Millionen auf zwei Milliarden Franken aufzustocken. Ausbezahlt würde das Geld dann über einen Zeitraum von rund zehn Jahren – wenn die EU die Forderung der Schweiz erfüllt.

Der Antrag stammt von SP-Nationalrat Eric Nussbaumer (BL). Er wolle damit den Forschungs- und Bildungsstandort Schweiz stärken, die politischen Beziehungen zur EU stabilisieren und die derzeitige Blockade mit der EU durchbrechen, sagt er gegenüber CH Media.

EU sieht Kohäsionsbeitrag als «Zutrittsticket» in den Markt

Der Kohäsionsbeitrag an die EU ist einer der Streitpunkte zwischen der Schweiz und der EU. Diese sieht den Schweizer Beitrag als «Zutrittsticket» in den Binnenmarkt. Folglich müsste er regelmässig bezahlt werden – so wie das beispielsweise das EWR-Land Norwegen tut.

Die Schweiz lehnt dies ab. Und bei einem Treffen zwischen Bundesrat Ignazio Cassis und Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, von Mitte November erzielte die Schweiz offenbar einen Teilerfolg: Sie konnte die EU angeblich vorerst von ihrer Position abbringen, den Kohäsionsbeitrag explizit als «Eintrittsticket» in den Binnenmarkt benennen zu wollen. Cassis bezeichnete die Verknüpfung von Forschungszusammenarbeit mit politischen Streitpunkten um den Marktzugang denn auch als «kontraproduktiv und unverständlich».

Das nächste Treffen zwischen Cassis und Sefcovic soll am Weltwirtschaftsforum (WEF) von Mitte Januar in Davos stattfinden. Der EU-Vizechef hat nach dem letzten Treffen erklärt, dass er bis dann von der Schweiz einen konkreten Fahrplan für das weitere Vorgehen erwartet. (abi)