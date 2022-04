SChweiz-EU Neuanfang: Baden-Württembergs Regierungschef setzt sich für Schweiz in Brüssel ein Winfried Kretschmann plädiert für einen Neuanfang zwischen der Schweiz und der EU. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist der Ansicht, dass im Zuge des Ukraine-Krieges die europäischen Länder nun stärker zusammenrücken müssten.

Die Schweiz und EU könnten strittige Fragen lösen, wenn sie dies auch wollten, ist Winfried Kretschmann überzeugt. Juri Junkov / bz

Von Basel bis Kreuzlingen teilen sich die Schweiz und Baden-Württemberg eine gemeinsame Grenze von 317 Kilometern. Die Schweiz ist für das deutsche Bundesland der drittwichtigste Export- und der zweitwichtigste Importstaat. Zudem pendeln 57’000 Grenzgänger pro Tag in die Schweiz.

Einer, der die Eidgenossenschaft bestens kennt, ist Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg spricht sich für einen Neuanfang zwischen der Schweiz und der EU aus nach dem Scheitern des Rahmenabkommens. Dieser Neuanfang zeichnet sich noch nicht ab, doch der 73-Jährige will «alles dafür tun, dass sich das ändert», wie er in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Samstag sagt.

Der wichtigste Ansatzpunkt ist gemäss Kretschmann das Forschungsprogramm Horizon Europe, an dem die Schweiz nicht mehr assoziiert ist. «Da werde ich alles dafür tun, dass die Schweiz wieder voll assoziiertes Mitglied wird. Das halte ich für unabdingbar», so der Grünen-Politiker. Es sei im ureigenen Interesse der EU, mit der Schweiz in der Forschung zusammenarbeiten: «Die Schweiz hat nun mal hervorragende Forschungseinrichtungen, und wir können darauf nicht verzichten.» Wenn die Türkei ein voll assoziiertes Mitglied von Horizon sein könne, müsse es die Schweiz «erst recht» sein können, sagt Kretschmann weiter.

Schweiz und EU müssen «aus dem Froschteich raus»

Baden-Württembergs Ministerpräsident ist der Ansicht, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Welt dramatisch verändert habe. Um so wichtiger sei es, dass die demokratischen Staaten jetzt enger kooperieren. «Europa muss zusammenrücken», so Kretschmann. Der Krieg ändere auch die Situation für die EU und die Schweiz, ist der Deutsche überzeugt: «Da tut sich jetzt ein Fenster der Möglichkeiten auf.»

Die einzelnen Fragen des Rahmenabkommens, welche schlussendlich zu dessen Scheitern geführt haben, sind gemäss Kretschmann lösbar, wenn beide Seiten dies denn auch wollten. «Man muss allerdings aus dem Froschteich raus, um zu erkennen, dass die Welt grösser ist als die einzelnen Probleme, die zwischen der Schweiz und der EU bestehen.»

Der Bundesrat hat vor zehn Monaten die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgebrochen. Seither wartet Brüssel auf einen Wink aus Bern, wie es im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz weitergehen soll. Und auch hierzulande ist der Druck aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den letzten Monaten gestiegen, wie der Bundesrat mit der EU wieder ins Gespräch kommen soll.

Ende Februar hat die Landesregierung schliesslich ihren «Plan B» für neue Verhandlungen definiert. Strittige institutionelle Fragen sollen nicht mehr in einem übergeordneten, generellen Rahmenabkommen gelöst werden, sondern in den jeweiligen Binnenmarktabkommen. Dazu will der Bundesrat mit der EU Sondierungsgespräche aufnehmen. Gleichzeitig sollen in der Schweiz Gespräche mit Kantonen und Sozialpartnern anlaufen.