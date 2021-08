Herzstillstand Luganos Stadtpräsident Borradori in kritischem Zustand Der bekannte Stadtpräsident von Lugano, Marco Borradori, hat am Dienstag beim Joggen einen Herzstillstand erlitten. Im Tessin herrscht grosse Betroffenheit.

Marco Borradori wird in der Herzklinik von Lugano intensiv behandelt. Keystone

Der Kanton Tessin steht unter Schock: Vollkommen überraschend ist am Dienstag der Stadtpräsident von Lugano, Marco Borradori, in kritischem Zustand in die Herzklinik von Lugano eingeliefert worden. Beim Joggen hatte der 62-jährige Borradori gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten und war zusammengebrochen.

Auch gegen Abend konnte die Klinik keine Entwarnung geben: Die Herzkreislauffunktion könne nur durch den Einsatz von Hilfsgeräten aufrechterhalten werden, hiess es in einer Medienmitteilung.

Die Nachricht von der Einlieferung Borradoris erschütterte das Tessin, unabhängig von den politischen Lagern. Borradori ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der amtsältesten und beliebtesten Politiker im Tessin. Er war schon kurz nach der Gründung der Lega dei Ticinesi im Jahr 1990 in den Reihen der regionalen Bewegung aktiv, gehörte dabei stets dem moderaten Flügel an.

Solidaritätsbotschaften und Genesungswünsche

Borradori war Stadtrat von Lugano, dann Nationalrat und ab 1995 für 18 Jahre Staatsrat, bevor er 2013 zum Stadtpräsidenten von Lugano gewählt wurde. Politisch war er allerdings auch umstritten. Ende Mai dieses Jahres sorgte die von ihm mitgetragene Entscheidung zur Räumung und zum Teilabriss des autonomen Zentrums in Lugano für etliche Proteste. Auch bei anderen politischen Dossiers – Flughafen, neues Sportzentrum - stand er unter grossem Druck.

In den Tessiner Medien sowie sozialen Netzwerken verbreitet sich die Nachricht zu Borradoris Hospitalisierung wie ein Lauffeuer. Im Laufe des Tages gab es etliche Solidaritätsbotschaften und Genesungswünsche für ihn. «Forza Marco» schrieben unzählige Nutzer im Netz. Das Fernsehen RSI strahlte gegen Abend sogar eine Sondersendung aus.

Sein Zusammenbruch überraschte auch, weil Borradori als sportliche Person bekannt ist. Er bereitete sich auf eine Teilnahme am New-York-Marathon vor. Dieser Tage war er auch beim Filmfestival Locarno sehr präsent.