Schulen Und noch mehr Weihnachtsferien: Bern zieht den Ferienstart noch weiter vor Die Primarschülerinnen und Primarschüler im Kanton Bern haben nun doch eine ganze Woche mehr Ferien als geplant. Zum zweiten Mal innert Kürze verlegt der Kanton wegen Corona den Ferienstart vor.

Der Kanton Bern zieht den Start der Weihnachtsferien nach wenigen Tagen bereits weitervor: Schulschluss ist bereits diesen Freitag. Keystone

Am Freitag ist im Kanton Bern bereits Ferienstart. Dies, nachdem diese ursprünglich erst eine Woche später, am 24. Dezember, begonnen hätten. Doch dann wurden sie vergangene Woche wegen der Pandemie ein erstes Mal bereits auf den Dienstag, 21. Dezember, vorgezogen. «Mit der zusätzlichen Vorverlegung wird den aktuellen Entwicklungen der Pandemiesituation Rechnung getragen», heisst es in einer Mitteilung der Bildungsdirektion vom Dienstag.

«Mit der Vorlaufzeit von einer Woche zu den Weihnachtstagen werden die Ansteckungsketten an den Schulen mittelfristig unterbrochen», schreiben die Berner Behörden weiter. Die Massnahme betrifft die Volksschule und damit vorab Kinder die nicht geimpft werden können. Für die Schulen der Sekundarstufe II – und damit Jugendliche, die sich grösstenteils bereits impfen lassen können – ändert sich bezüglich der Feriendaten nichts. Unverändert bleibt für alle auch der Unterrichtsstart: Dieser soll am 10. Januar wie normal wieder aufgenommen werden. (mg)