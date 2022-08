Schulstart Zu wenig Personal: Lehrpersonen blicken mit Sorge auf das neue Schuljahr Der Personalmangel an den Schulen führt dazu, dass die Kantone auch Personen ohne formelle pädagogische Ausbildung als Lehrkräfte anstellen. Das passt den Berufsverbänden gar nicht.

Lehrerinnen und Lehrer müssen nach der Coronakrise die nächste Herausforderung bewältigen. (Symbolbild) Keystone

«Ich weiss nicht, ob ich noch ruhig schlafen könnte, wenn mein Kind zu einer Lehrperson ohne Ausbildung käme», sagte Dagmar Rösler am Montag vor den Medien. Die Präsidentin des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) schlug an einer Medienkonferenz zum Schuljahresbeginn harsche Töne an: «Es schwächt die Volksschule, wenn man Leute anstellt, die nicht wissen, wie man Unterricht vorbereitet oder mit Kindern im entsprechenden Alter umgeht.»

Auch seitens des Westschweizer Berufsverbands SER weht den Quereinsteigenden ein kühles Willkommen entgegen. Dessen Präsident David Rey fordert, dass Übergangslösungen nicht die Norm werden dürften. Unqualifizierte Angestellte sollten keine unbefristete Anstellung erhalten, sagte er. Grössere Klassen und unqualifizierte Arbeitskräfte seien zwar gut gemeinte Ideen, würden für die ausgebildeten Lehrpersonen aber nur eine zusätzliche Belastung darstellen.

Bislang keine Unterstützung von Elternverbänden

Wo nicht genügend Ausgebildete zur Verfügung stünden, müsse zuerst auf Kandidatinnen und Kandidaten mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss zurückgegriffen werden, so Rey. Ausserdem seien ein Eignungstest und ein Mentoring erforderlich. Damit sich der Personalmangel nicht verschärfe, brauche es aber vor allem attraktive Arbeitsbedingungen und gute Löhne für die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer.

Auf Unterstützung zählen können die Berufsverbände mit ihren Forderungen derzeit bei linken Parteien und anderen pädagogischen Verbänden – nicht aber bei den Eltern. «Wir hören wenig von den Elternvereinigungen», sagte Rösler. Sie führt dies auf einen Mangel an Transparenz bei der Neubesetzung von Stellen zurück. «Man versucht den Ball flach zu halten», sagte sie: «An vielen Orten wird nicht kommuniziert, wer da angestellt wird – bis es zum Vorschein kommt.»