Schuldenabbau Ohne Steuererhöhung: Bund will Corona-Schulden bis 2035 ganz tilgen Überschüsse und Geld der Nationalbank: Der Bundesrat hat entschieden, wie er die Corona-Schulden abbauen will. Steuererhöhungen oder Sparprogramme braucht es nicht.

Die Schweiz um Finanzminister Ueli Maurer sitzt wegen Corona auf einem Schuldenberg. Nun hat der Bundesrat entschieden, wie er diesen tilgen will. Keystone

Bis Ende Jahr dürfte sich die coronabedingte Verschuldung der Schweiz auf 25 bis 30 Milliarden Franken belaufen. Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Freitag eine Botschaft zum Abbau der Verschuldung verabschiedet, wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitteilte. Er will dem Parlament beantragen, die Corona-Schulden ganz abzubauen.

Steuererhöhungen oder Sparprogramme sind dafür nicht notwendig. Der Bundesrat will den Fehlbetrag mittels zukünftiger Finanzierungsüberschüsse abbauen und die Frist für den Schuldenabbau bis ins Jahr 2035 erstrecken. Dafür braucht es eine temporäre Gesetzesänderung, die 2023 in Kraft treten soll. Zudem soll der Bundesanteil an den Zusatzausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Höhe von aktuell 1,3 Milliarden Franken verwendet werden, wie es weiter heisst.

Konkret rechnet die Regierung mit Finanzierungsüberschüssen von rund einer Milliarde Franken pro Jahr, da die budgetierten Ausgaben «in der Regel» nicht vollständig benötigt werden. Zusammen mit den Zusatzausschüttungen der SNB könne der Fehlbetrag damit innert 11 bis 13 Jahren ausgeglichen werden.

Die Schweiz für die Zukunft rüsten

Bundesrat und Parlament hatten für die Jahre 2020 bis 2022 umfangreiche Massnahmen bewilligt, um die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Um die so entstandenen Schulden abzubauen, hat der Bundesrat im vergangenen Jahr zwei Vorschläge in die Vernehmlassung gegeben.

Darin sei der Schuldenabbau zwar klar begrüsst worden, allerdings wollte die Mehrheit nur die Hälfte tilgen. Die Regierung hat sich dennoch dafür entschieden, die Corona-Schulden ganz abzubauen – auch weil dafür keine einschneidenden Massnahmen notwendig seien. Der Bundesrat will so die «gute finanzpolitische Ausgangslage» von vor der Pandemie wiederherstellen. Damit soll die Schweiz für künftige Krisen und Herausforderungen gewappnet sein. Zudem seien solide öffentliche Finanzen ein wesentlicher Standortfaktor. (abi)