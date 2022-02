Das Ende der Parkuhr SBB schafft Parkuhr ab: Parkplätze sollen nur noch per App gebucht werden können Die SBB bauen schrittweise bis 2023 auf ihren P+Rail-Parkplätzen alle Parkuhren ab. Kundinnen und Kunden müssen auf die SBB-App ausweichen.

Das Ende der Parkuhr: Die Zukunft ist bargeldlos. Wer auf einem öffentlichen Parkplatz der SBB parkieren möchte, soll künftig die SBB-App benutzen. Gerhard Lob

Kürzlich am Bahnhof Tenero: Wo bis vor kurzem eine Parkuhr am P+Rail-Parkplatz stand, prangt nun eine grosses Schild: Die «Parkuhr geht in Pension» heisst es da auf Italienisch. Doch ihr Ersatz sei «noch besser», nämlich die «SBB P+R-App». Etwas kleiner unten der Verweis, dass an den Billettautomaten auch ein Parkschein gelöst werden kann. Doch die Hauptbotschaft ist klar: Die SBB möchte, dass ihre Kundinnen und Kunden die Leistungen über digitale Kanäle erwerben.

Auf Nachfrage räumen die SBB ein: «Die öffentlichen Parkplätze der SBB, insbesondere die P+Rail-Parkplätze, sollen in Zukunft bargeldlos und ohne physische Parkkassen funktionieren.» Und weiter: «Damit werden die alten Parkuhren abgelöst, welche teilweise über 20 Jahre alt sind.» Die Umstellung erfolge schrittweise und werde voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Für das Bezahlen verweist die Medienstelle ihrerseits auf die «SBB P+R-App», welche eine «einfachere und ortsunabhängigere Abwicklung» des Bezahlens von Parkgebühren ermögliche. Über die App erhielten Kundinnen und Kunden auch eine Kostenübersicht und könnten ihr Parkticket problemlos verlängern.

Wer die App nicht hat, muss auf Tagestickets ausweichen

Doch was machen Kunden ohne Smartphone? Sie können den Billettautomaten nutzen. Allerdings mit einer deutlichen Einschränkung gegenüber der App. Denn beim Billettautomaten ist es nicht möglich, stundenweise zu parkieren. Es stehen nur Tagestickets zur Verfügung (1 bis 7 Tage). Wieso diese Einschränkung? «Die Hauptnutzer der P+Rail-Parkplätze verbinden das Parkieren mit einer Bahnfahrt und kehren damit erst nach ein paar Stunden zurück. In aller Regel erreicht man nach 4 bis 5 Stunden den Tagestarif», lautet die Begründung.

Dabei wird präzisiert, dass beim Kauf des Tagesartikels die Autonummer eingegeben werden muss. Dadurch entfalle der Gang zurück zum Auto, da kein Ticket hinter die Windschutzscheibe gelegt werden muss. Ob alle Kundinnen und Kunden diese Neuerung goutieren, wird sich zeigen.

Die SBB betreiben nach eigenen Angaben landesweit 550 P+Rail-Standorte. Tageskarten und Abonnemente sind auch in einem Reisezentrum, soweit vorhanden, oder über die Webseite sbb.ch/parking erhältlich.