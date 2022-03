Saharastaub Die Schweiz sieht bereits Orange: Der wahre Staubsturm steht aber erst noch bevor Eine spezielle Wetterlage verfrachtet derzeit viel Saharastaub aus Afrika nach Westeuropa. Das eindrückliche Naturschauspiel ist zwar in der Regel ungefährlich. Aber allemal gewöhnungsbedürftig.

Wie in Luzern war der Himmel am Dienstag überall orange gefärbt. Nach einem Unterbruch dürfte bald noch mehr Sandstaub die Schweiz erreichen. Keystone

Die Schweiz sieht wieder mal Orange. Und mit ihr weite Teile Europas. Denn der Staub, den Stürme in der afrikanischen Wüste vor wenigen Tagen aufgewirbelt haben, und der nun Tausende Kilometer hierhin verfrachtet wird, bestimmt derzeit Licht und Wetter über weiten Teilen Westeuropas:

Auf dieser Animation sieht man wie sich der #Saharastaub seit gestern von #Spanien bis zu uns ausgebreitet hat. Bis Freitag wird unser #Himmel daher leicht orangefarben bleiben -> https://t.co/hmaANlIjkR (me) pic.twitter.com/noXh2SCjNf — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 15, 2022

Und hat der aufgewirbelte Sand das Mittelmeer und die Alpen dann erst einmal überquert, sieht das hier zum Beispiel so aus:

Der #Saharastaub ist in der #Schweiz angekommen. Dies ist z.B. auf den roundshot Webcams von #Montreux, Lac Derborence und Morgins eindrücklich zu sehen. Mehr Webcams: https://t.co/2lv0pkxXAz, weitere Infos zum Saharastaub: https://t.co/hmaANlIjkR (ss) pic.twitter.com/kO3VTEXLsL — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 15, 2022

Oder so:

Grund für die aktuelle, warme Wetterlage mit einem kräftigen Schuss Saharastaub ist ein markantes Tief über der südlichen Iberischen Halbinsel und Marokko. In der Westschweiz und in Teilen des Mittellands war dieses in der Nacht auf Donnerstag zwar kurz mit ein paar Tropfen gestört worden. Doch am Vormittag dann hatte auf der Rückseite dieser Störung rasch wieder die Sonne und trockenere Luft das Sagen, beschreibt Klaus Marquardt im Blog von MeteoNews die Wetterlage.

Doch damit nicht genug. Nach einer vorübergehenden Abnahme des Saharastaubs in der Luft am Nachmittag stehen wir regelrecht vor einer Sandwand, wie Marquardt voraussagt: «In den kommenden Tagen werden die Staubkonzentrationen noch deutlich ansteigen. Grosse Teile Europas werden richtiggehend geflutet», so der Wetterfrosch.

Staubiger Gruss aus der Region #Genf. Unsere Wettercam auf dem La Dôle heute Morgen im Angesicht des #Saharastaubs. Infos zur aktuellen Wetterlage in unserem #Meteoblog https://t.co/2hy9GKgutJ pic.twitter.com/IQZsyZguXI — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) March 15, 2022

Und noch mehr Bilder von den Ausläufern der Sahara-Sandstürme in der Schweiz und im grenznahen Europa gibts hier:

Saharastaub verfärbt am Dienstag den Himmel über der Schweiz orange. So zum Beispiel auch über dem Bundeshaus in Bern ... Keystone

Saharastaub ist in der Schweiz und Europa zwar nichts Ungewöhnliches, nur fällt er aufgrund seiner geringen Konzentration nicht immer auf. Besonders augenfällig war das Wetterphänomen zuletzt im Februar 2021 – und das gleich während mehrerer Tage. Als Folge stieg damals etwa auch die Feinstaubbelastung teilweise massiv an respektive knackte die Grenzwerte teilweise deutlich. Allerdings macht natürlicher Feinstaub nur rund ein Prozent der gesamten Feinstaubkonzentration aus. Fallen die Staubkonzentrationen jedoch hoch aus, kann das für Menschen mit Atemwegserkrankungen dennoch ein Problem darstellen.

Insgesamt wird geschätzt, dass grossräumige Luftströmungen im Laufe eines Jahres 500 Millionen Tonnen Saharastaub über den Erdball transportieren. Und das nicht nur nach Europa, sondern auch über den Atlantik bis in die Amazonasregion. Wird der Staub durch den Wind nicht mehr weiter verfrachtet oder durch Niederschläge ausgewaschen – was als Blutregen bezeichnet wird –, beginnt er sich zu setzen. Er sinkt dabei erst in tiefere Luftschichten und schliesslich zu Boden. Entsprechend gibt es auch positive Effekte der afrikanischen Sandstürme: Die Mischung aus Quarzsand, Ton, Goethit, Gips und fossilierten Algen, die sich dabei über Europa niederlassen, dient etwa als Dünger für die Pflanzenwelt.