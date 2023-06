Rotes Kreuz Knall beim SRK: Präsidentin Schmid-Federer wirft den Bettel hin – Ruf nach weiteren Rücktritten Der langjährige Krach beim Schweizerischen Roten Kreuz hat weitere Konsequenzen: Präsidentin Barbara Schmid-Federer legt ihr Amt per sofort nieder. Der Schritt erfolge aus gesundheitlichen Gründen und habe nichts mit einem Untersuchungsbericht zu tun.

Barbara Schmid-Federer legt ihr Amt als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes nieder. Bild: Keystone

Barbara Schmid-Federer legt ihr Amt als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) nach nur einem Jahr per sofort nieder. Das teilte die Organisation am Freitag mit. Der Schritt erfolgt aus «gesundheitlichen Gründen», wie es in der Mitteilung heisst.

«Die vergangenen Monate waren für mich intensiv und belastend. Die Angriffe auf die Reputation des SRK und auf meine Person haben mich an die Grenze der Belastbarkeit geführt», schreibt Barbara Schmid-Federer in ihrem Rücktrittsschreiben. «In dieser anforderungsreichen Zeit und unter den aktuellen Umständen kann ich die Funktion der Präsidentin nicht mehr mit der Kraft ausüben, die dazu notwendig ist.»

Kernanliegen sollen wieder in den Fokus rücken

Ihr Rücktritt solle auch dazu beitragen, den öffentlichen Fokus wieder auf die Kernanliegen des SRK zu richten, argumentiert Schmid-Federer, die sich seit zwölf Jahren für das SRK engagiert. Denn Mitte Dezember ploppte ein bis dahin vorab intern ausgetragener Streit an die Öffentlichkeit: Damals gab der Rotkreuzrat (RKR), das strategische Führungsgremium des Schweizerischen Roten Kreuzes, die Trennung vom langjährigen Direktor Markus Mader bekannt.

Als Grund nannte der Rat «eine unterschiedliche Auffassung in Führung und Organisation des SRK und einzelner Mitgliedsorganisationen». Daraufhin traten vier Mitglieder aus Protest aus dem zehnköpfigen Rat zurück. Wie es nach dem Rücktritt von Präsidentin Schmid-Federer an der Vereinsspitze weitergehen soll, dazu äussert sich das SRK am Freitag in seiner Mitteilung nicht.

Ende Juni sind Gesamterneuerungswahlen Bereits Ende März wählten die Delegierten des SRK an einer ausserordentlichen Versammlung zwei neue Vizepräsidenten. Die Posten waren seit dem Rücktritt von vier Mitgliedern im vergangenen Dezember vakant gewesen. Die eigentlichen Gesamterneuerungswahlen des Rotkreuzrats für die nächste Amtsperiode bis im Jahr 2027 finden an der ordentlichen Versammlung vom 24. Juni statt. Dem Rat sei es gelungen, für die Wahlen mögliche neue, qualifizierte RKR-Mitglieder zu rekrutieren, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Damit sei das SRK für die Zukunft gut aufgestellt. (abi)

Kritiker der Präsidentin begrüssen derweil den Rücktritt – etwa Ruth Voggensperger, langjährige SRK-Kadermitarbeiterin. Sie sei «sehr erleichtert und dankbar» über den Entscheid von Barbara Schmid-Federer. «Es gilt jetzt, das Vertrauen der Mitarbeitenden wieder zu stärken», sagte sie gegenüber der SRF-Sendung «Rendez-vous». Diese hätten es in den vergangenen Monaten aufgrund der Querelen besonders schwer gehabt.

Sollen auch die Vizepräsidenten gehen?

Laut SRF übernehmen die zwei erst im März gewählten Vizepräsidenten Matteo Pedrazzini und Hans Jürg Steiner vorübergehend die SRK-Leitung. Sie gelten gemäss dem Bericht allerdings als Gefolgsleute Schmid-Federers – und stehen dementsprechend ebenfalls bereits in der Kritik.

«Es wäre richtig, wenn sie jetzt ein Zeichen setzen würden und ebenfalls zurücktreten, weil sie die falschen Entscheide mitzuverantworten haben», sagte Ruth Voggensperger. «Es wäre nicht fair, wenn man die falschen Entscheide alleine Frau Schmid-Federer überlassen würde.» Diese Rücktrittsforderung weist Pedrazzini im Radio-Beitrag aber von sich.

Auch Vorgänger gab Amt nach zwei Jahren bereits wieder ab

Im Hintergrund der Organisation tobt schon länger ein Machtkampf. Es geht um Zentralisierung und Machtausbau der Zentrale. Die 24 Kantonalverbände, die im SRK-Parlament die Stimmenmehrheit haben, fürchten, an Kontrolle und Einfluss zu verlieren. Sie waren es, die 2022 der Zürcherin Schmid-Federer zur Wahl verhalfen.

Die ehemalige CVP-Politikerin und damalige Vizepräsidentin folgte auf den ehemaligen Zürcher Regierungsrat Thomas Heiniger, der sein Amt nach nur zwei Jahren bereits wieder aufgab. Laut SRK führten damals «unterschiedliche Vorstellungen zu einem zentralistischen oder föderalistischen Ansatz» zum Bruch.

Manche sahen Schmid-Federer als Treiber hinter Heinigers Abgang. Doch seither brodelt es beim SRK weiter: Unter anderem wird über die Abfindung für den langjährigen Direktor Markus Mader gestritten und dessen Abgang ist untersucht worden.

Bericht kritisiert Präsidentin

Dabei attestierte der vergangene Woche publik gewordene unabhängige Untersuchungsbericht der SRK-Spitze eine eklatante Führungsschwäche, wie SRF berichtete. Die Kritik richtete sich dabei vor allem an Barbara Schmid-Federer. Namentlich heisst es im Bericht:

«Das Verhalten der Präsidentin innerhalb des RKR und insbesondere auch gegenüber dem Direktor lässt wenig Eignung und Willen zur Führung sowie fehlenden Mut, sich herausfordernden oder unbequemen Situationen zu stellen, erkennen.»

Die externe Untersuchung kommt zum Schluss: Die Entlassung von Markus Mader sei intransparent, unprofessionell und unmenschlich gewesen.

Mader sieht sich «vollständig rehabilitiert»

Markus Mader, entlassener Direktor des Schweizerischen Roten Kreuzes. Bild: Keystone

Mader nahm den Bericht denn auch mit Genugtuung zur Kenntnis. «Ich sehe den unabhängigen Untersuchungsbericht als eine vollständige Rehabilitierung meiner Person und meines Handelns», sagte der ehemalige Direktor gegenüber SRF. Schmid-Federer wiederum betonte laut SRF, der Bericht weise sachliche Fehler und eine inhaltliche Fehleinschätzung auf.

In ihrem Rücktrittsschreiben vom Freitag betonte sie denn auch, dass der Rücktritt «keinen Zusammenhang» mit dem Bericht habe. Der Rotkreuzrat habe den Bericht zur Kenntnis genommen, vertrete aber eine «explizit» andere Sicht zu den Schlussfolgerungen, heisst es in der Mitteilung.

Das SRK gilt mit 500’000 Mitgliedern als grösste humanitäre Organisation der Schweiz. Dem Schweizerischen Roten Kreuz, das laut eigenen Angaben auch in 38 anderen Ländern im Einsatz ist, gehören 24 Kantonalverbände an sowie vier Rettungsorganisationen, der Blutspendedienst und der Rotkreuzdienst. Das SRK ist nicht zu verwechseln mit dem weltweit tätigen Internationalen Roten Kreuz (IKRK). Dieses hat seinen Sitz ebenfalls in der Schweiz.