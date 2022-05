Roadmap Elektromobilität Ende 2025 soll jedes zweite neue Auto in der Schweiz mit Strom fahren Mehr Ladestationen und Steckerfahrzeuge: Am Montag haben Vertreter von Branche und Politik die neue Etappe der Roadmap Elektromobilität lanciert. Dabei wurden drei neue Ziele definiert.

Bis Ende 2025 soll jedes zweite neue Auto in der Schweiz ein Steckerfahrzeug sein. Keystone

Seit 2018 will die Schweiz mit der Roadmap Elektromobilität die Dekarbonisierung im Strassenverkehr und eine nachhaltige Mobilität vorantreiben. Nun wird der Plan verstärkt und bis 2025 verlängert. Am Montag haben Vertreter der Automobil-, Elektrizitäts-, Immobilien- und Fahrzeugflottenbranche sowie von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden die neue Etappe lanciert, wie das Bundesamt für Energie (BFE) mitteilte.

Für die neue Etappe wurden gleich drei neue Ziele ausgearbeitet: So soll der Anteil der reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden an den Neuzulassungen bis Ende 2025 von aktuell 25,5 auf 50 Prozent gesteigert werden – 2021 wurden in der Schweiz rund 240'000 Personenwagen neu zugelassen. Aufgeladen werden die Stromautos künftig an 20'000 allgemein zugänglichen Stationen. Heute gibt es rund 7150 Ladestationen. Zudem wurde das qualitative Ziel «nutzerfreundliches und netzdienliches Laden – zu Hause, am Arbeitsort und unterwegs» festgelegt, wie es weiter heisst. Um diese Ziele zu erreichen, engagieren sich die Akteure der Roadmap mit freiwilligen Massnahmen in ihrem jeweiligen Handlungsfeld.

Die erste Etappe von 2018 bis 2022 wollte den Anteil der Steckerfahrzeuge an den Neuzulassungen von Personenwagen auf 15 Prozent erhöhen. Da dieses Ziel bereits frühzeitig erreicht wurde, regte Bundesrätin Simonetta Sommaruga an, die Roadmap mit neuen Zielen zu verlängern. Insgesamt gestalteten 59 Organisationen die Roadmap 2025 mit 75 Massnahmen – 44 neue und 31 angepasste oder verlängerte. Herzstück seien akteurübergreifende Massnahmen: das Laden in Mehrparteiengebäuden, das Laden im Quartier und die Kreislaufwirtschaft von Traktionsbatterien. (abi)