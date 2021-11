Olympia Kein House of Switzerland an den Winterspielen in China Die Schweiz wird an den Olympischen Winterspielen in China kein House of Switzerland betreiben. Schuld ist die Coronakrise. Nach Tokio ist es die zwei pandemiebedingte Absage.

Chinesen müssen auf ein House of Switzerland dieses Mal verzichten. Bei den Sommerspielen 2008 in Peking zog es viele Besucher an. (Archivbild) Keystone

Aufgrund der Gesundheitsmassnahmen und Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie sehe sich die Schweiz zu diesem Schritt gezwungen, gab das Aussendepartement (EDA) am Donnerstag bekannt. Damit wird es an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen vom 4. Februar bis 13. März des nächsten Jahres kein House of Switzerland geben.

Nach dem Verzicht in Tokio diesen Sommer ist es die zweite pandemiebedingte Absage. Laut Mitteilung reduziert sich durch den Projektstopp der finanzielle Aufwand von 4,7 auf 1,3 Millionen Franken.

Seit den Winterspielen 1998 in Nagano empfängt die Schweiz am Rande der Olympischen Spiele sowohl die einheimische Bevölkerung wie auch internationale Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik im House of Switzerland. (rwa)