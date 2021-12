Rekrutenschule Ausgangssperre und Testen vor Einrücken: Armee verschärft Auflagen für Winter-RS Die Pandemie macht auch vor der Rekrutenschule nicht Halt. Um eine möglichst sichere Winter-RS zu gewährleisten, müssen die Soldaten sich vor dem Einrücken testen lassen. Auch wird der Ausgang im Januar gestrichen.

Nur wer einen negativen Test hat, kann in die Winter-RS einrücken. (Symbolbild) Keystone

Am 17. beginnt die Winter-RS. Erwartet werden 11'2000 Rekrutinnen und Rekruten sowie 2500 Kader. Wie viele am Ende einrücken, wird sich weisen. Die Armee hat am Freitag die Massnahmen verschärft. Wer einrückt, muss einen negativen Coronatest vorweisen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Bei einem Antigen-Schnelltest sind es 24 Stunden.

Die künftigen Rekruten seien in einem Brief dazu aufgerufen worden, sich vor der RS testen zu lassen, heisst es in einer Mitteilung der Armee. Die Kosten für den Test werden von der Armee übernommen. Wer positiv getestet wird, muss zu Hause bleiben und sich in Isolation begeben. Bis zur Genesung sollen Rekruten den Dienst – sofern es der Gesundheitszustand erlaubt – im «Distance Learning» beginnen.

Kein Ausgang im Januar

Als weitere Massnahme hat die Armee eine für den ganzen Monat Januar gültige Ausgangs- und Urlaubssperre verhängt. Dadurch werde sichergestellt, dass das Virus möglichst weder vom Zivilen ins Militärische übertragen wird, noch umgekehrt. Auch ermögliche das genügend Zeit, um durch regelmässige Testungen während der Rekrutenschule ein «umfängliches Bild über den Gesundheitszustand der Truppe» zu erhalten. Eine Aufhebung der Sperre ist gemäss Mitteilung von der Entwicklung der epidemiologischen Lage abhängig.

Als weitere Schutzmassnahme erwägt die Armee auch ein gestaffeltes Einrücken in die Winter-RS. Diese Variante wurde bereits vor einem Jahr durchgeführt. Der Entscheid soll Anfang Jahr gefällt werden. (rwa)