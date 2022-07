Regulierung Trotz Vorsichtsmassnahmen: Walliser Wildhüter schiessen falschen Wolf ab Die Walliser Wildhüter haben im März den falschen Wolf geschossen. Er war kein Jungtier aus dem Rudel im Val d’Hérens, sondern bereits älter. Zudem war eine andere erlegte Wölfin trächtig. Einen Freispruch für den Wolf gab es derweil im Kanton Glarus.

Die Walliser Wildhüter haben trotz aller Vorsichtsmassnahmen einen falschen Wolf erwischt. (Symbolbild) Keystone

Im März haben die Walliser Berufswildhüter zwei Wölfe geschossen. Dies geschah im Rahmen der Regulierung des Rudels im Val d’Hérens. Nun hat die Walliser Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere die Ergebnisse der Alteranalysen der Tiere erhalten. Diese zeigt: Sie haben das falsche Tier erwischt.

Der am 17. März geschossene Rüde war in seinem sechsten Lebensjahr und nicht mit dem bekannten Rudel verwandt, teilte der Kanton Wallis am Freitag mit. «Trotz aller Vorsichtsmassnahmen» der Berufswildhüter fiel der Rüde somit nicht in die Kategorie der zum Abschuss freigegebenen Tiere.

Konkret beobachteten die Wildhüter die Tiere und schossen den kleinsten Wolf der Gruppe ab. Aus Sicht des Kantons zeige dies, wie schwierig es sei, bei Regulationsabschüssen «nach den derzeit geltenden gesetzlichen Grundlagen mit Sicherheit zu unterscheiden», welches Tier geschossen werden darf.

Zweiter geschossener Wolf war trächtig

Die am 5. März erlegte Jungwölfin befand sich dagegen in ihrem zweiten Lebensjahr und gehörte dem Rudel an, wie die Analyse zeigte. Die Autopsie der Jungwölfin ergab zudem, dass das Weibchen trotz ihres jungen Alters zum ersten Mal trächtig war.

Die Regulierung des Rudels wurde Ende August 2021 angeordnet. Zuvor hatten das Bundesamt für Umwelt (Bafu) dem Abschuss zugestimmt und das kantonale Monitoring die Anwesenheit eines Rudels mit fünf Welpen bestätigt. Die Wölfe hatten im Val d’Hérens elf Schafe in einer geschützten Situation getötet.

Wolf nicht Schuld an Tod der Glarner Yaks

Einen Freispruch für den Wolf gab es derweil im glarnerischen Mullen. Dort wurden Ende Juni zwei tote Yaks gefunden. Ein weiteres Tier erlitt eine Totgeburt. Die Umstände waren nicht eindeutig und die Behörden schlossen eine Wolfsbeteiligung nicht aus – bis jetzt. Die Untersuchung der Tierkadaver habe gezeigt, dass die Yaks nicht von einem Wolf getötet worden seien, teilte der Kanton Glarus am Freitag mit.

Laut den Behörden wurden keine Tötungsbisse gefunden, die aus den Kadavern entnommene DNA stammt nicht von einem Wolf und es gab zur fraglichen Zeit auch keine Hinweise auf eine Wolfspräsenz in diesem Gebiet. Vielmehr stellte man fest, dass die Yaks aus unbekannten Gründen erkrankt und geschwächt waren. Damit stehe als Todesursache eine Erkrankung fest.