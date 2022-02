Regierungsratswahlen 2023 Avenir-Suisse-Direktor Grünenfelder soll es für Zürcher FDP richten Neben der bisherigen Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh soll Peter Grünenfelder bei den Wahlen 2023 in den Zürcher Regierungsrat einziehen. Das haben die FDP-Delegierten beschlossen.

Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder tritt für die Zürcher FDP bei den Regierungsratswahlen 2023 an. (Archivbild) Keystone

Die Aufgabe von Peter Grünenfelder bei den Regierungsratswahlen 2023 ist nicht einfach: Er soll den zweiten Sitz in der Regierung zurückerobern, den die FDP 2019 verloren hatte. Das haben die Delegierten der FDP Kanton Zürich am Dienstagabend an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung entschieden, wie die Partei mitteilte.

Neben Grünenfelder tritt Regierungsrätin Carmen Walker Späh erneut an, die aktuell das Volkswirtschaftsdepartement anführt. Grünenfelder setzte sich bei der internen Ausmarchung gegen Markus Ernst durch, den Gemeindepräsidenten von Küsnacht.

Grünenfelder ist Direktor des Thinktanks Avenir Suisse. Zuvor war er Aargauer Staatsschreiber und weiss daher, wie kantonale Regierungen funktionieren. Die Delegierten hätten sich mit der Wahl von Grünenfelder für einen Kandidaten entschieden, der «aufgrund des persönlichen und beruflichen Hintergrundes sowie der bisherigen politischen Leistungsausweises alle Anforderungen erfüllt, um in Zukunft den Kanton Zürich für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin massgeblich liberal mitzuprägen», schreibt die FDP. (abi)