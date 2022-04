Rechnung Corona-Pandemie reisst ein Loch in die Bundeskasse Die konsolidierte Rechnung des Bundes schliesst das Jahr 2021 mit einem Defizit von 5,4 Milliarden Franken ab. Grund ist die Coronapandemie.

Zwar gab es auch 2021 noch Wolken am Finanzhimmel des Bundes, sie sind jedoch kleiner etwas kleiner geworden als noch 2020. Keystone

Die konsolidierte Rechnung des Bundes weist für das Jahr 2021 ein Defizit von 5,4 Milliarden Franken aus. Als Grund für den Verlust nennt die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) in einer Mitteilung vom Mittwoch die «umfangreichen Massnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie». Bereits 2020 sorgte die Coronapandemie für ein Loch in der Bundeskasse. Damals belief sich der Verlust auf 14,2 Milliarden Franken. Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung die Rechnung genehmigt.

Das Segment Bundesverwaltung schloss mit einem Minus von 10,1 Milliarden Franken ab. Dabei beliefen sich die Aufwendungen, um die Corona-Pandemie zu bewältigen, auf 13,9 Milliarden. Im Vorjahr waren es noch 16,8 Milliarden. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen um 3 Milliarden. Dadurch wurde der Verlust gedämpft.

Bundesunternehmen profitieren von Coronamassnahmen

Die Bundesunternehmen erwirtschafteten einen Gewinn von 2,4 Milliarden. Sie bewegen sich damit wieder ungefähr auf dem Niveau von vor der Coronakrise, wie es weiter heisst. Allerdings profitierten sie unter anderem auch von Corona-Unterstützungsmassnahmen des Bundes. Die Sozialversicherungen erzielten ebenfalls einen Gewinn von 2,4 Milliarden Franken – vor allem dank dem Finanzergebnis der Ausgleichsfonds.

Die konsolidierte Rechnung des Bundes schafft eine Gesamtübersicht über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Bundes als Konzern. Sie berücksichtigt auch die Resultate von bundesnahen Unternehmen sowie der Sozialversicherungen – dies im Gegensatz zur Bundesrechnung, die vom Parlament genehmigt wird und sich auf das Stammhaus Bund beschränkt. (abi)