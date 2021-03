Reaktionen Nach deutlichem Nein zur E-ID: Befürworter und Gegner fordern schnell neuen Anlauf Die Schweizer Stimmbevölkerung hat das Gesetz für eine elektronische ID am Sonntag deutlich abgelehnt. Gegner und Befürworter wollen nun schnell eine neue Lösung aufgleisen.

Das Nein zu einer elektronischen Identität ID sei kein Nein zur Digitalisierung, sagen am Sonntag die Gegner. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die deutliche Abfuhr der Stimmbevölkerung am Sonntag für die Vorlage zur Einführung einer elektronischen ID freut die Gegner. Das Nein sei ein starkes Votum gegen die Privatisierung von Aufgaben des Staates und für einen starken Service Public, schreibt die Gewerkschaft Syndicom in einer Mitteilung. Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) hat das Volk mit dem Nein eine Drei-Klassen-Gesellschaft im Internet verhindert. Dennoch: Mit der Digitalisierung soll es weitergehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Darum braucht es nun schnell eine amtliche elektronische Identifizierung, die öffentlich und transparent ist und dem öffentlichen Interesse dient», schreibt der SGB. Dies sei ein wichtiger Schritt für eine gerechte Digitalisierung und werde auch der Schweizer Wirtschaft nützen. Wie der Grünen-Präsident Balthasar Glättli gegenüber SRF sagte, öffne die Ablehnung nun neue Türen. So solle beispielsweise auch die elektronische Unterschrift in eine neue Lösung eingebaut werden.

Viel Zeit verloren

Die E-ID-Befürworter sehen die Situation deutlich weniger optimistisch: «Mit der Ablehnung des Gesetzes haben die Gegner nichts gewonnen aber die Schweiz viel Zeit im Digitalisierungsprozess verloren», schreibt der Schweizerische Gewerbeverband (SGV). Die Schweiz brauche «umgehend» eine neue Lösung für die Regelung der E-ID.

Es werde jedoch Jahre dauern, bis eine neue Lösung gefunden wird, sagte der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen gegenüber SRF. Dabei hinke die Schweiz heute schon den anderen Ländern hinterher, welche bereits eine E-ID anbieten. Dennoch hoffe er, dass die Schweiz einen Schritt vorwärts machen könne, so Wasserfallen.