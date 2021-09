Reaktionen Die Schweiz öffnet die Ehe für alle: «Ich bin sehr stolz» Die Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare sei ein «gewaltiger Schritt», freuen sich die Befürworter. Die Gegner-Seite spricht derweil von einem «fundamentalen Dammbruch».

Bei den Befürwortern der «Ehe für alle» ist am Sonntag die Freude gross. Keystone

Die Schweiz sagt deutlich Ja zur «Ehe für alle». Für Michel Rudin, Co-Präsident der Schwulen-Organisation Pink Cross, ein sehr wichtiger Schritt, wie er gegenüber von SRF sagt: «Ich bin sehr stolz auf unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Mit diesem Entscheid kommen wir mitten in der Gesellschaft an.» Auf Twitter spricht er von einem «jahrelangen Kraftakt» und dankt den freiwilligen Helfenden.

Gegenüber CH Media spricht Rudin von einem «historischen Entscheid». Das Schweizer Volk habe eine Jahrhunderte alte Diskriminierung beseitigt. Rudin rechnet damit, dass kurzfristig viele homosexuelle Paare heiraten werden – und sich danach die Zahl der Eheschliessungen auf einem gewissen Niveau einpendelt.

In Sachen Gleichstellung sieht der im Kanton Luzern wohnhafte GLP-Politiker aber trotzdem noch offene Punkte. Unter anderem, was das Thema Blutspenden für Schwule Männer betrifft. Rudin bereitet es auch Sorgen, dass trotz des politischen Meilensteins einige Homosexuelle im Alltag nach wie vor Diskriminierung erfahren, etwa im Ausgang. Pink Cross möchte – auch mit wissenschaftlichem Support – herausfinden, welche sozialen Milieus aus welchen Gründen Homosexuellen nach wie vor ablehnend gegenüber stehen.

Die Liebe hat gewonnen 😍🌈



Was für ein jahrelanger Kraftakt. Unzählige Brücken. Ein wunderbares @pinkcross_ch Team. Super Partnerorganosationen. 1000ende von Freiwilligen und eine Gesellschaft die JA sagt. Wir sagen Merci #Ehefüralle pic.twitter.com/DWhqfpUqFc — Michel Rudin (@MichelRudin) September 26, 2021

Amnesty: Entscheid sorgt für grössere Akzeptanz

Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Schweiz schreibt von einem «Meilenstein» und einem «längst überfälligen Schritt». «Endlich wird die Ehe – und damit namentlich auch das Recht eine Familie zu gründen – allen Paaren in der Schweiz offenstehen.» Der Entscheid von Sonntag werde die Akzeptanz von LGBTI*-Menschen stärken, heisst es weiter in der Mitteilung vom Sonntag. Dies hätten positive Entwicklungen gezeigt, die in Ländern geschehen sind, welche die Ehe bereits für alle geöffnet haben.

«Dieser Sieg ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung, der überfällig war. Die #EheFürAlle wird die Akzeptanz von LGBTI*-Menschen in der Gesellschaft stärken.» @AlexandraKarle, Geschäftsleiterin von @Amnesty_Schweiz. 👉 https://t.co/00nVfvPGDN pic.twitter.com/gLXJDZPrAk — Amnesty Schweiz (@Amnesty_Schweiz) September 26, 2021

Kritischere Töne schlagen die Jungen Grünen an. Das Resultat von 64 Prozent Ja-Stimmen zeigt für sie: «Fast jede dritte Person in der Schweiz ist queerfeindlich.» Wie die Jungpartei in der Mitteilung weiter schreibt, ist dafür die Kampagne der Gegner mitverantwortlich. Diese sei «menschenverachtend» und «voller Fehlinformationen» gewesen. Die Jungen Grünen fordern jetzt unter anderem, dass die rechtlichen Schranken der politischen Werbung schweizweit überarbeitet werden.

Nationalrat Töngi: «Werden nicht sofort aufs Standesamt rennen»

Nationalrat Michael Töngi (Grüne), aufgenommen in Luzern. Bild: Dominik Wunderli

Nationalrat Michael Töngi (Grüne/LU) zeigte sich «überwältigt» zum Ja zur Ehe für alle. Es freue ihn, dass der Unterschied zwischen Stadt und Land nicht gross sei. «Es ist toll, dass sich eine gesellschaftliche Entwicklung jetzt auch im Gesetz widerspiegelt», sagt er gegenüber CH Media. Er habe 30 Jahre dafür gekämpft. Töngi lebt seit mehr als 20 Jahren mit seinem Partner zusammen. Läuten bald die Hochzeitsglocken? «Wir werden jetzt nicht sofort aufs Standesamt rennen», sagt er. Aber es sei wichtig, dass Homosexuelle das jetzt tun könnten.

«Ich bin überglücklich, das ist ein historischer Tag», sagt Maria von Känel. «Das Ja ist ein grosses Signal, dass unsere Partnerschaften gleichwertig sind, und der Schutz unserer Kinder gewährleistet ist», sagt die Geschäftsleiterin des Dachverbandes Regenbogenfamilien. Für von Känel ist klar, dass die Politik jetzt offene Fragen klären muss – zum Beispiel, ob auch Ehepartnerinnen einen zweiwöchigen Urlaub erhalten, wenn ihre Frau Mutter geworden ist.

Pfarrerin: Segnungen endlich Trauungen nennen

Auch die bekannte reformierte Pfarrerin Sibylle Forrer freut sich über das Ergebnis und darüber, dass sie die Segnungsfeiern für homosexuelle Paare bald Trauungen nennen darf, wie sie auf Twitter schreibt. Die reformierte Kirche hatte sich im Abstimmungskampf mehrheitlich für die Öffnung der Ehe ausgesprochen. Die Organisation Freidenkende Schweiz freut sich derweil darüber, dass die Ehe «weiter resäkularisiert wird», wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Ich freue mich, dass ich ab heute Abend die Segnungsfeiern für homosexuelle Paare das nennen darf, was sie theologisch immer waren: Trauungen.#Ehefueralle #Abst21 — Sibylle Forrer (@sibylleforrer) September 26, 2021

Gegnern ging es in der Debatte zu wenig um Kinder

Auf der Gegnerseite sieht man nicht nur negativ auf das Resultat und den Abstimmungskampf. «Es ist uns gerade in den letzten Wochen gelungen, eine Debatte über das Kindeswohl und die Samenspende anzureissen», sagte Anian Liebrand, der Leiter der nationalen Nein-Kampagne, im Interview mit SRF. Es gehe bei der «Ehe für alle» eben nicht nur um eine Rechtsbeziehung zwischen Erwachsenen, sondern auch um einen Anspruch auf ein Kind. Liebrand spricht in diesem Zusammenhang von einem «fundamentalen Dammbruch».

Auch für Timmy Frischknecht. Präsident der Jungen EDU, stand bei der Abstimmung vom Sonntag das Wohl der Kinder zu wenig im Fokus. «Man hat zu stark auf die Erwachsenen-Perspektive geschaut und zu wenig auf die Kinder», sagt er im Interview mit SRF. Als Vertreter der Gegnerschaft fürchtet er zudem, dass der Öffnung der Ehe weitere Schritte nach sich ziehen könnte, wie die Zulassung der Leihmutterschaft.