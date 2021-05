Reaktion auf Kritik Taskforce-Präsident: «Der Spielraum für Lockerungen wird grösser» Martin Ackermann nimmt Stellung zur Kritik an falschen Prognosen seiner Wissenschafts-Taskforce. Und der Präsident zeigt sich vor dem Entscheid des Bundesrats offen für weitere Lockerungsschritte.

Martin Ackermann, Präsident der Wissenschafts-Taskforce, nimmt Stellung zur Kritik an Prognosemodellen zur dritten Welle. Bild: Keystone

So schlimm, wie von den Experten vorausgesagt, ist die dritte Coronawelle in der Schweiz nicht eingetroffen. Derzeit gehen die Zahlen der Neuinfektionen und Hospitalisierungen sogar leicht zurück. Und dies obwohl der Bundesrat die Coronamassnahmen im April erneut gelockert hat. Wie Martin Ackermann, der Leiter der wissenschaftlichen Task-Force, zur «NZZ am Sonntag» sagte, hat diese im internationalen Vergleich erfreuliche Entwicklung vor allem mit dem Verhalten der Bevölkerung zu tun: «Die Einwohner der Schweiz scheinen mit der Pandemie recht vernünftig umzugehen, das erlaubt uns auch mehr Freiheiten.»

Laut Ackermann gibt es zwar Hinweise, dass moderate Massnahmen in der Schweiz wirkungsvoller seien als in anderen Ländern. Studien dazu gebe es jedoch noch keine. Einen weiteren Grund für die positive Entwicklung vermutet der Taskforce-Präsident in sozioökonomischen Faktoren. Dazu gehören Bildung, Einkommen, Wohnraum. «Ganz allgemein kann man beobachten, dass sich Menschen in schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen schlechter schützen können», sagt Ackermann. Hier sei die Situation in der Schweiz sicher besser als in anderen Ländern.

«Es ist legitim, dass Fragen gestellt werden»

Und nicht zuletzt habe die schnelle Unterstützung durch den Staat in der Krise dazu geführt, dass die Menschen die Schutzmassnahmen besser mittragen. Entsprechend werde der Spielraum für weitere Lockerungen nun «zunehmend grösser», sagte Martin Ackermann.

«Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir diesen nicht verspielen.»

Das Risiko eines Wiederanstiegs sei nämlich weiterhin vorhanden. «Wenn wir zu früh zu stark öffnen, gefährden wir unnötigerweise jene, die sich noch nicht impfen lassen können. Das wäre ihnen gegenüber unfair.»

Zur Kritik an der Taskforce, deren Modelle Anfang Jahr wegen der britischen Mutation im Frühling bis zu 20'000 Neuinfektionen pro Tag prognostizierten, sagt Ackermann: «Es ist legitim, dass solche Fragen gestellt werden.» Auch die Wissenschafter seien positiv überrascht und freuten sich über die aktuelle Entwicklung. Wie es genau dazu kommen konnte, müsse nun aber zuerst analysiert werden. Derzeit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro Tag im Durchschnitt wieder unter 2000.

Bundesrat diskutiert am Mittwoch über weitere Lockerungen

Der ETH-Professor sieht in dem Interview drei Punkte, wo sich die Taskforce geirrt haben könnte. Das mildere Wetter, das Einfluss auf das Verhalten der Menschen und damit die Empfänglichkeit für das Virus habe. Zudem sei noch immer nicht genau klar, wie hoch die Übertragungsrate der britischen Mutation sei. Hier sei man womöglich zu hoch gelegen bei den ersten Einschätzungen Anfang Jahr. Als dritten möglichen Irrtum nennt der Taskforce-Präsident den Menschen. Der grösste Unsicherheitsfaktor bei jedem Öffnungsschritt sei jeweils das Verhalten der Bevölkerung.

Der Bundesrat hat am Freitag bereits angekündigt, am kommenden Mittwoch über weitere mögliche Lockerungsschritte zu diskutieren. Diese sollen dann allenfalls bei den Kantonen in eine Vernehmlassung gegeben werden. In welche Richtung die Lockerungen gehen könnten, hat die Landesregierung noch nicht gesagt.