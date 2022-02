RBS/SBB Neuer Tiefbahnhof in Bern wird teuer und verzögert sich um eineinhalb Jahre Der neue, vierspurige Tiefbahnhof des RBS unter dem SBB-Bahnhof in Bern verzögert sich um mindestens eineinhalb Jahre – und wird teurer. Als Gründe nennen die Bauherren Altlasten, die Geologie und Corona.

Die Arbeiten für den neuen RBS-Tiefbahnhof unter dem Bahnhof Bern der SBB kommen zwar voran – sind aber aufwendiger und teurer als gedacht. HO/RBS

Der Bau des neuen Tiefbahnhofs unter dem Bahnhof Bern schreitet zwar voran. Die Geologie, Altlasten sowie Auswirkungen der Coronapandemie führen jedoch zu massiven Verzögerungen am Bau des neuen, vierspurigen Bahnhofs des Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) unter den Geleisen des SBB-Bahnhofs. Konkret verzögert sich die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs von Ende 2027 auf «voraussichtlich Mitte 2029», wie die Projektpartner am Mittwoch in einer Mitteilung schreiben.

Laut RBS stiessen die Bauarbeiter beispielsweise im Bereich der Laupenstrasse acht Meter tief im Untergrund auf Öl-Altlasten. Aber auch Findlinge oder «unerwartete geologische Verhältnisse» führten zu Mehrarbeit. Und wegen den Folgen der Coronapandemie fehlten Möglichkeiten, die verzögerten Arbeiten entsprechend zu beschleunigen. damit die zeitlichen Rückstände wieder aufgeholt werden könnten.

Kostensteigerung von 10 Prozent

Die bisher bekannten Terminverzögerung werden sich auch auf die Kosten auswirken. So soll der RBS-Bahnhof voraussichtlich rund 730 Millionen Franken kosten. Das ist 10 Prozent teurer als bisher geplant – und damit bereits am oberen Rand der einst geschätzten und von der Politik bewilligten maximalen Kosten.

Die Mehrkosten werden laut Mitteilung vom Bund und Kanton Bern getragen. Die Ausbauten der SBB werden voraussichtlich ebenfalls um 10 Prozent auf 375 Millionen Franken steigen. Sie liegen damit nun ebenfalls bereits am oberen Rand der maximal geschätzten Kosten. Dies vorab aufgrund von Terminverzögerungen beim darunterliegenden Bau des Tiefbahnhofs, so die Verantwortlichen.

RBS, SBB, Stadt und Kanton Bern sowie der Bund bauen seit 2017 gemeinsam den Bahnhof Bern aus. Einerseits entsteht dabei für den RBS ein neuer, vierspuriger Tiefbahnhof unter den Geleisen der SBB. Andererseits erstellen die SBB am zweitgrössten Bahnhof der Schweiz zeitgleich eine neue, zweite Unterführung für die Passagiere. Damit soll – nebst der bestehenden Unterführung und der Überführung «Welle» – ein dritter Zugang zu den nationalen Zügen entstehen.

Der RBS-Bahnhof gilt seit Jahrzehnten als überlastet und die Perrons sind zu kurz. Der SBB-Bahnhof gilt ebenfalls als überlastet. Zudem sagen Prognosen beiden Bahnhöfe ein markantes Passagierwachstum voraus. (sat)