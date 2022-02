Raumfahrt Kommt schon bald das Weltraumgesetz? Der Bundesrat greift nach den Sternen Auch dank privater Akteure erlebt die Raumfahrt einen Boom. Nun soll auch die Schweiz auf diesen Zug aufspringen. Was noch fehlt, ist der gesetzliche Rahmen. Der Bundesrat verspricht sich davon eine höhere Attraktivität für den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Bei der Nutzung des Weltraums herrschte in den letzten Jahren Goldgräberstimmung. (Symbolbild) HO/ESA

Zwar schiesst die Schweiz kaum bald einen Satelliten ins All. Der Weltraum wird aber auch hierzulande immer wichtiger – vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Raumfahrt gilt als wachstumsstarker Sektor mit vielversprechenden Aussichten. Dabei mischen auch Schweizer Akteure mit. Nur hinkt die hiesige Raumfahrtpolitik hinterher, zuletzt wurde sie 2008 überarbeitet. Eine Ewigkeit in diesem dynamischen Bereich.

Am Mittwoch hat der Bundesrat nun einen Anlauf genommen, die Schweizer Weltraumpolitik zu überarbeiten. Diese soll als Kompass für künftige Tätigkeiten der Schweizer in diesem Sektor dienen, wie das Wirtschaftsdepartement (WBF) in einer Mitteilung festhält. Im Juni 2024 soll dann eine Vernehmlassungsvorlage für ein nationales Weltraumgesetz vorliegen.

Dadurch könnte die Schweiz nicht nur ihre internationalen Verpflichtungen in innerstaatliches Recht überführen, sondern auch die Rechtssicherheit für alle Akteure verbessern. Auf diese Weise könne der Bund am Ende besser auf «die Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen» eingehen und sich nach den üblichen Standards des globalen Raumfahrtsektors ausrichten. Der Bundesrat verspricht sich von dem neuen Gesetz auch, dass die Standortattraktivität der Schweiz erhöht wird. (rwa)