Raubtier Bündner Behörden erlegen «Problemwolf» in Siedlungsnähe In den letzten Wochen hat sich ein Wolf in der oberen Surselva wiederholt einer Siedlung genähert und potenziell Menschen gefährdet. Nun haben die Bündner Behörden das Tier abgeschossen.

Der Wolf wurde in der Nacht auf Donnerstag erlegt. (Symbolbild) HO: Fischerei- und Wildtierdienst SC

Die Wildhüter hatten den Einzelwolf seit geraumer Zeit beobachtet. In den letzten Wochen legte dieser ein problematisches Verhalten an den Tag. Innerhalb des Siedlungsgebiets in der oberen Surselva sei es immer häufiger zu Begegnungen zwischen dem Tier und Menschen gekommen, schreiben die Bündner Behörden in einer Mitteilung vom Freitag. Letzten Sonntag folgte der Wolf dann unbemerkt einer Person und verweilte über längere Zeit in einer Entfernung von zwei Metern.

Die offensichtlich zunehmende Gewöhnung dieses Wolfs an den Menschen und das dadurch erhöhte Risiko einer Gefährdung seien alarmierend, heisst es weiter. Auch seien mehrere Versuche gescheitert, das Tier mit einem Sender zu versehen und mit Gummischrot zu vergrämen. Aus diesem Grund entschied der Kanton, den Abschuss des Wolfs vorzunehmen. Dies geschah in der Nacht auf Donnerstag. (rwa)