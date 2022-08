«Rassismus gegen Weisse» Staatsanwaltschaft Bern eröffnet Strafverfahren wegen Konzertabbruch Die Junge SVP reichte im Fall des abgebrochenen Konzerts in der Brasserie Lorraine Strafanzeige wegen Rassendiskriminierung ein. Nun hat die Staatsanwaltschaft Bern ein Strafverfahren gegen unbekannte Täterschaft eröffnet.

Quelle: TeleBärn

Der Konzertabbruch in der Brasserie Lorraine wegen kultureller Aneignung hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern hat ein Strafverfahren gegen unbekannte Täterschaft wegen Rassendiskriminierung eröffnet. Dies zeigt ein Schreiben, das der Today-Zentralredaktion vorliegt.

Staatsanwalt Marco Amstutz bestätigt das eröffnete Strafverfahren auf Anfrage. «Nun gilt es, die genauen Umstände für den Konzertabbruch abzuklären», sagt Amstutz. Es gelte abzuklären, ob der Straftatbestand der Rassendiskriminierung durch diese Umstände erfüllt sei.

«Massive Demütigung»

Am 29. Juli reichte die Junge SVP gegen die Verantwortlichen der Genossenschaft der Brasserie Lorraine wegen Rassendiskriminierung Strafanzeige ein. «Was sich in Bern in der Brasserie abgespielt hat, ist Rassismus gegen Weisse», sagte JSVP-Präsident David Trachsel.

In der Anzeige argumentiert die Partei damit, dass ein bereits laufendes Konzert vor vollem Publikum einzig deswegen abgebrochen worden sei, weil jene Personen, die Reggae-Musik gespielt hätten, von weisser Hautfarbe seien beziehungsweise keinen indigenen Hintergrund hätten.

Die Band Lauwarm während dem Konzert am Paleggo Festival in Edlischwil. Am 18. Juli wurde das Konzert in der Brasserie Lorraine in Bern abgebrochen. Bild: Alexandra Wey / Keystone (30. Juli 2022)

Der öffentliche Abbruch des bereits laufenden Konzerts einschliesslich der Begründung für diesen Entscheid stellt laut der Partei eine massive Demütigung wie auch Herabwürdigung der Lauwarm-Bandmitglieder allein aufgrund ihrer Rasse und Ethnie dar. Die JSVP ist deshalb der Meinung, dass sich der Konzertabbruch damit als tatbestandsmässig erweise.

Weisse mit Rastalocken

Am 18. Juli trat die Berner Band ‹Lauwarm› in der Brasserie Lorraine auf. Die Veranstalter brachen das Konzert aber ab, nachdem mehrere Menschen während des Konzerts «Unwohlsein mit der Situation» geäussert hatten. Die Besucherinnen und Besucher störten sich daran, dass weisse Menschen Rastalocken trugen und Reggae spielten.