Freudiger Zuwachs: Giraffenbaby wird in Knies Kinderzoo geboren

Es hat noch keinen Namen und ist doch schon 182 Zentimeter gross: Am Montagmorgen ist in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona ein Giraffenbaby zur Welt gekommen. Es ist bereits die 27. Geburt eines Rothschild-Giraffen im Kinderzoo.