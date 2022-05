Raketen, Böller und Co. Es geht ums Tierwohl: Petition will Feuerwerke für Private verbieten Liebhabern von Raketen, Böllern und Co. weht ein kalter Wind entgegen: Eine Petition fordert ein Verbot von Feuerwerk für Private. Zudem werden bereits Unterschriften für eine Initiative gesammelt.

Mit Stofftieren vor die Bundeskanzlei: Den Unterzeichnenden geht es ums Tierwohl Bild: Campax

Wer es am 1. August oder Silvester gerne knallen lässt, soll dies noch geniessen: Denn wenn es nach einer Petition geht, werden Feuerwerke für Private schon bald verboten. Das fordern zumindest 22'855 Unterzeichnende, deren Petition am Montag von der Kampagnenorganisation Campax an die Bundeskanzlei in Bern übergeben wurde.

Den Petitionären geht es dabei ums Tierwohl. Momentan gebe es praktisch keine Einschränkungen beim Kauf und Gebrauch von Feuerwerkskörpern, teilten sie mit. «Tausende von Haus- und Wildtiere sowie auch jedes Pferd, Kalb und alle Tiere, die in Ställen leben, haben Todesangst, wenn Feuerwerk abgefeuert wird», heisst es in der Petition. Künftig sollen nur noch von politischen Gemeinden organisierte, kontrollierte und publizierte Feuerwerke erlaubt sein – damit die Bevölkerung ihre Haus- und Nutztiere schützen kann.

Auch weisen sie auf die Belastung der Böden und Gewässer sowie die Abfallproblematik hin. Aktuell bleibe das abgebrannte Feuerwerk und deren Verpackungen meistens auf den Strassen liegen oder landen in den Gewässern. Als Alternative schlagen sie Licht- und Drohnenshows vor.

Volksinitiative will Knallerei verhindern

Bereits Anfang Mai begann die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Diese fordert ein Verbot von Feuerwerk, das Lärm erzeugt. Ausnahmen sollen nur noch bei Anlässen von überregionaler Bedeutung möglich sein – etwa dem Zürifest.

Die «Feuerwerksinitiative» löste bereits bei der Lancierung im vergangenen Sommer eine kontroverse Debatte aus: Für die einen ist sie ein Angriff auf eine wichtige Schweizer Tradition, die anderen freuen sich auf ein Ende der unnötigen Knallerei. Hinter der Initiative steht ein Komitee um Roman Huber, ein ehemaliger Journalist und Inhaber einer Hundeschule. Auch sie argumentieren mit dem Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt. (abi/aka)