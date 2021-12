Radio Unter zehn Prozent Marktanteil: Ständerat will Bedingung für UKW-Abschaltung Der Ständerat will das UKW-Radio nicht voreilig abschalten. Erst wenn der Marktanteil unter zehn Prozent fällt, soll Schluss sein. Laut dem Bundesrat ist dieser Wert ohnehin schon fast erreicht.

Klassisches Radio wird laut Motionär Ruedi Noser immer mehr vom mobilen Internet verdrängt. (Symbolbild) Keystone

Die UKW-Sender in der Schweiz sollen erst abgeschaltet werden, wenn sie nicht mehr einem Bedürfnis entsprechen, fordert der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser in einer Motion. Die Abschaltung soll erst dann erfolgen, wenn DAB und Internet-Radio einen Marktanteil von etwa 90 Prozent auf sich vereinen. Man solle die Zeit bis zur Abschaltung zudem nutzen, um zu überlegen, wie die Radio-Zukunft aussieht, so Noser.

Mit dem Einzug des Smartphones auch im Auto entfalle der Bedarf nach klassischem Radio zusehends. Nicht nur UKW, sondern auch DAB würden Marktanteile an das mobile Internet verlieren. «In dieser Situation ist ein Umstieg von einer Technologie, die Marktanteile verliert (UKW), zu einer staatlich geförderten Technologie, die ebenfalls Marktanteile verliert (DAB), nicht zu forcieren», schreibt Ruedi Noser in seiner Motion.

UKW wurde zum Politikum

Der Ständerat hat Nosers Anliegen am Dienstag stillschweigend zugestimmt. Auch der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. In seiner Stellungnahme vom September wies er auf eine Erhebung des Forschungsinstituts GFK hin, wonach lediglich noch 12 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen ausschliesslich über UKW Radio hören.

Die Schweizer Radioveranstalter einigten sich im vergangenen August darauf, UKW erst Ende 2024 abzuschalten. Zuvor war eine gestaffelte Abschaltung ab Mitte 2022 geplant gewesen. Doch im Sommer regte sich auch politischer Widerstand. So reichte Medienpionier Roger Schawinski beim Bund eine Petition mit über 60’000 Unterschriften gegen die Abschaltung der UKW-Sender ein.