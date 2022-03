Psychische Gesundheit Plus 20 Prozent: Antidepressiva sind bei den Jungen auf dem Vormarsch – auch wegen Corona Bei Kindern bis 15 Jahre hat der Bezug von Antidepressiva im ersten Coronajahr stark zugenommen. Der Grund: Kinder suchen vermehrt psychiatrische Hilfe.

Kinder und Jugendliche suchen heute mehr psychologische Hilfe. Entsprechend werden ihnen auch mehr Medikamente verschrieben. (Symbolbild) Keystone

Antidepressiva ist das mit Abstand am häufigsten verschriebene Psychopharmaka. In der Schweiz wurden im ersten Coronajahr 2020 rund 197 Millionen definierte Tagesdosen abgegeben, 2017 waren es noch 192 Millionen. Das zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Berücksichtigt man das Bevölkerungswachstum, zeige sich jedoch keine« auffällige Veränderung». Die bezogene Mengen blieben in den letzten Jahren recht stabil und sind vergleichbar mit dem umliegenden Ausland.

Auffallend ist jedoch, dass sie von Antidepressiva im Jahr 2020 bei Kindern bis 15 Jahren mit 20,1 Prozent relativ stark zugenommen hat. Auch Antipsychotika, die etwa bei Halluzinationen eingesetzt werden, sind auf dem Vormarsch – vor allem bei den Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren. In dieser Altersgruppe stieg der Bezug 2020 um 16,6 Prozent an.

In absoluten Zahlen relativiert sich die Situation etwas: Gemäss Studienautorin Daniela Schuler von Obsan nahmen rund 200 Kinder und junge Erwachsene neu Antipsychotika, bei den Antidepressiva waren es rund 1500, wie Schuler am Freitag in der SRF-Sendung «Heute Morgen» sagte.

Kinder suchen häufiger Hilfe

Auch Alain di Gallo, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Basel, beruhigt. «Psychopharmaka werden heute nicht schneller verschrieben als früher», sagte er. «Aber mehr Jugendliche und Kinder suchen heute psychiatrische Hilfe auf und erhalten entsprechend auch häufiger Psychopharmaka.»

Nur den Einfluss der Coronapandemie zu berücksichtigen, um die Daten zu interpretieren, greife zu kurz. «Was wir aber ganz klar feststellen können: Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen haben seit Beginn der Pandemie zugenommen.» Dies zeigten auch verschiedene Studien. (abi)