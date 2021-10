Proteste Berner Polizei kesselt Coronademonstranten ein Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagabend unbewilligte Proteste in Bern aufgelöst. Die Aktivisten wurden am Bahnhof eingekesselt. Mehrere hundert Personen erhielten eine Wegweisung.

Seit dem 9. September finden in Bern regelmässig am Donnerstag Proteste statt. Archivbild: Keystone

Die Personen seien teils gewaltbereiten Aufrufen zu einer unbewilligten Demonstration in Bern gefolgt, so die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Um 19.30 hätte sie sich am Bahnhof versammelt. Die Polizei habe die Gruppe daraufhin eingekesselt.

Die Polizei forderte die Protestierenden auf, die Innenstadt zu verlassen. Wer dem nicht Folge leistete wurde kontrolliert. Dabei seien auch Reizgas und Gummischrot zum Einsatz gekommen, so die Polizei. Die Polizei verhaftete mehrere Personen und sprach über 100 Wegweisungen aus. Auch seien Anzeigen in Aussicht gestellt worden. Der Einsatz dauerte bis nach Mitternacht. (wap)