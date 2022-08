Protestaktion Drei Aktivisten von Pussy-Riot im Kanton Bern verhaftet Am Montagabend wurden im Kanton Bern drei Mitglieder der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot festgenommen. Grund dafür soll ein Anti-Kriegs-Graffiti gewesen sein.

Die russiche Punkband Pussy Riot bei einem Konzert in Basel vom 14. Juni diesen Jahres. Keystone

Die Verhaftung dreier Mitglieder in der Nacht auf Dienstag machten die Aktivistinnen auf ihrer Facebook-Seite öffentlich. Grund für die Verhaftung soll demnach ein Anti-Kriegs-Graffiti gewesen sein, welches die Mitglieder auf eine Mauer sprayen wollten. Der «Blick» berichtete zuerst darüber mit Verweis auf das russischen Portal Mediazona.

Die Polizei soll nach Angaben von Pussy Riot den Mitgliedern gesagt haben, dass ihnen eine Busse oder ein Landesverweis drohe. Screenshot Facebook

Die drei Frauen seien demnach in Handschellen gelegt und abgeführt worden, als die Polizisten sie beim Sprayen erwischt hätten. Das Kollektiv habe das Graffiti bereits in anderen europäischen Städten gesprayt, um daran zu erinnern, dass der Krieg in der Ukraine nicht weit entfernt sei, wie es im Facebook-Post von Pussy Riot heisst.

Inzwischen sollen sich die drei Aktivistinnen wieder auf freiem Fuss befinden. Eine Bestätigung der Kantonspolizei Bern steht noch aus. Pussy Riot befinden sich derzeit auf einer Europatour. Am Dienstagabend soll die Gruppe im bernischen Rubigen auftreten.

Update folgt...