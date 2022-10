Protest Sie tun es wieder: Klimaaktivisten blockieren A3-Ausfahrt in Zürich Drei Sympathisanten der Bewegung Renovate Switzerland haben am Morgen eine Autobahnausfahrt blockiert. Es ist bereits die siebte Aktion innert weniger Wochen.

Drei Aktivisten blockierten am Mittwochmorgen eine Autobahn-Ausfahrt in Zürich. Twitter/Renovate Switzerland

Mit grossen Plakaten sitzen die Klimaaktivistinnen- und aktivisten mitten auf der Strasse und blockieren den Durchgang. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr war dies nun auf der A3-Autobahnausfahrt beim Sihlhölzli in Zürich zu beobachten, wie die Bewegung Renovate Switzerland in einer Mitteilung schreibt. Es ist bereits ein bekanntes Bild: In den letzten Wochen sorgte die Bewegung mehrfach für Aufruhr – mit ihren Strassenblockaden, bei denen sich manche Demonstrierende auf dem Asphalt festkleben.

🚨 Die Aktion von #RenovateSwitzerland läuft bei der A3 Ausfahrt beim #Sihlhölzli. Es ist die dritte in #Zürich und die siebte seit Anfang des Monats. Die Polizei ist nun eingetroffen. Eric Ducrey und Gilbert Rossier haben sich darauf die Hand an den Asphalt geklebt. pic.twitter.com/ROX3AfDLWm — Renovate Switzerland (@Renovate_CH) October 19, 2022

So auch am Mittwochmorgen. Gemäss Angaben der Bewegung führte die Aktion zu Stau auf der Autobahn A3 bis auf der Höhe von Zürich Brunau. Einige Autofahrende hätten gehupt, die Stimmung sei aber relativ ruhig geblieben. Als die Polizei eintraf, hätten zwei Aktivisten ihre Hände auf den Asphalt geklebt.

Polizei hat drei Männer abgeführt

Wie die Stadtpolizei am Mittwochmorgen in einer Mitteilung schreibt, erhielt sie kurz nach 8 Uhr eine Meldung über die Aktion. Die Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei hätten daraufhin drei Männer vorgefunden, welche die Strasse blockierten. Alle drei seien für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht worden. Um 8.30 Uhr konnte die Strasse nach Angaben der Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Renovate Switzerland fordert vom Bundesrat «eine Generalmobilmachung für die thermische Gebäudesanierung» von schlecht isolierten Häusern. Zudem sollen 100'000 Personen in Bauberufen ausgebildet werden. Dies soll ein erster Schritt sein, um aus den fossilen Energien auszusteigen. (aka)