Presseschau Presse ist sich einig: «Ehe für alle» war überfällig Von «überfällig» bis zum «Regenbogensonntag»: Die Schweizer Presselandschaft freut sich zusammen mit der Bevölkerung über das deutliche Ja zur «Ehe für alle».

Seit Sonntag ist klar: Die «Ehe für alle» wird Tatsache. Die Schweizer Presse freut sich mit. Keystone

«Endlich!», schreibt der «Tages-Anzeiger» in seinem Kommentar zur Abstimmung über die «Ehe für alle» und sprach von einem «längst überfälligen Schritt». Die deutliche Mehrheit sei schlicht das Mindeste gewesen. «Solche Resultate – und etwas mehr Tempo – wünscht man diesem Land auch in den nächsten grossen gesellschaftspolitischen Debatten: bei der Elternzeit, der Kinderbetreuung, der Gleichstellung.»

Von einem «historischen Entscheid» schreibt die «Neue Zürcher Zeitung». Das klare Votum gebe Hoffnung. Die Schweiz könne sich noch erneuern. «Unsere Ehe für alle kommt so zustande, wie jede Ehe im Privaten. Zwei Buchstaben, ein Ausrufezeichen. Ja!» Besonders erfreut zeigt sich die Zeitung über die geeinte Schweiz: «An diesem Sonntag gibt es nicht zweierlei Schweiz, sondern eine.»

«Rechte, nicht Romantik»

Der Entscheid sei ein wichtiger Schritt in Sachen Gleichberechtigung und ein Ja zur Toleranz, betont der «Blick». Es gehe um Rechte, nicht bloss um Romantik. «In 16 Staaten Europas können Homosexuelle bereits heiraten. Schön, dass sie bald auch hierzulande sagen können: Ja, wir wollen. Und Ja, wir können.»

Für «24 heures» wird die Auffassung von Homosexualität immer normaler. Denn wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass die Schweiz eines Tages für die «Ehe für alle» stimmen würde, fragt die Zeitung. «Dieses Ja zeigt, wie schnell sich die Mentalitäten ändern.» Besonders freut sich die Redaktion darüber, dass es kein Ja zu einer Light-Version ohne Samenspende war, wie es die politischen Behörden einst planten. «Die Bevölkerung ist in diesen Fragen in der Tat fortschrittlicher als unsere Behörden.»

«Regenbogensonntag für die ganze Schweiz»

«26. September: Ein Regenbogensonntag in der ganzen Schweiz», titelt Le Matin. Die Höhe der «Qui»-, «Ja»- oder «Si»-Stimmen in allen Kantonen sei eine echte Anerkennung für die homosexuelle Gemeinschaft. Gleichzeitig mahnt die Zeitung, dass die Toleranz zwar deutlich zugenommen habe, es aber noch ein weiter Weg sei. «Jede dritte Person in der Schweiz ist nicht damit einverstanden, dass Homosexuelle heiraten, um eine Familie mit adoptierten oder medizinisch gezeugten Kindern zu gründen.»

Für die Wochenzeitung WOZ ist «die Ehe jetzt für alle da». Auch dass die bürgerliche Ehe als Institution überholt sei, spreche nicht dagegen, dass sie allen erlaubt sein sollte. «Wie vieles auf der Welt, muss ja niemand etwas machen, nur weil es erlaubt ist. Aber manches nur den Einen zu erlauben, den Anderen aber nicht, ist eines Rechtsstaats nicht würdig.»