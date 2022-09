Presseschau Atommüll-Lager in Nördlich Lägern: So kommentieren Schweizer Medien – und das sagt das Ausland Die Empfehlung der Nagra, den Atommüll im Gebiet Nördlich Lägern im Zürcher Unterland zu vergraben, stösst in Schweizer Medien kaum auf Kritik. Ganz anders tönt es dazu ennet der Grenzen.

Journalisten an einer Nagra-Medienkonferenzen vom Montag. Tags darauf wird die Empfehlung für Nördlich Lägern in der Presse gut aufgenommen. Keystone

«Der Schritt ist ein Zeichen demokratischer Reife», kommentiert der Tages-Anzeiger den Entscheid, in Nördlich Lägern ein Lager für den Schweizer Atommüll zu bauen. Das Land sei offensichtlich imstande, nach intensivem Streit festzulegen, wo und wie sie ihre umstrittensten Abfälle deponieren will. Die Lösung sei dabei zustande gekommen, «ohne dass die Direktbetroffenen sogleich mit Fackeln und Mistgabeln auf dem Bundesplatz aufmarschieren», lobt der «Tagi.»

Der Tages-Anzeiger kommentierte den Entscheid der Nagra als «Zeichen politischer Reife.» Screenshot

Allerdings ist das Vertrauen in die Nagra laut der Zeitung «nach einer Vielzahl von Politintrigen, intransparenten Entscheidungen, verlorenen Volksabstimmungen und Interessenkonflikten» angeschlagen. Deshalb brauche es nun absolute Transparenz von Seiten der Nagra:

«Eine Organisation, die ihre Archive öffnet und Protokolle, Daten und Analysen zugänglich macht»

... fordert der «Tages-Anzeiger».

Die NZZ blickt nach Deutschland

Thematisiert wird am Tag nach dem Entscheid in den Medien immer wieder der Umstand, dass der jetzt vorgeschlagene Standort nicht zu den Favoriten gezählt hatte. «Erst auf Druck der Aufsichtsbehörden und der Kantone blieb der Standort drin», schreibt die NZZ. Dies zeige, «dass das System der Checks und Balances bei der Standortsuche funktioniert».

Nun müsse ein Ausgleich mit der deutschen Nachbarschaft gefunden werden, heisst es im Kommentar weiter. Die NZZ spricht sich dabei auch für Abfindungszahlungen an die nahe gelegenen deutschen Gemeinden aus, warnt aber vor einer Politisierung der Verhandlungen:

«Der Lagerstandort aber darf nicht zur politischen Verhandlungsmasse werden oder gar mit anderen Problemen wie dem Fluglärmstreit verquickt werden.»

Skepsis und Forderungen in den deutschen Medien

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Montag laut der deutschen Presseagentur DPA gesagt, er werde den Standortentscheid nahe der deutschen Grenze «mit der Schweizer Regierung zu besprechen haben». In der deutschen «Tagesschau» der ARD vom Montag sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin, die grenznahe Anlage werde «auch die Gemeinden auf deutscher Seite stark belasten».

Auch in den deutschen Medien gibt der Entscheid der Nagra entsprechend auch am Tag danach zu Reden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet von «Skepsis» bei den deutschen Gemeinden: «Sie wollen genau prüfen, ob die Begründungen der Nagra plausibel sind, zumal der Standort Nördlich Lägern 2015 als zweite Wahl zurückgestellt worden war.»

«Berlin fordert Ausgleichszahlungen wegen Schweizer Endlager», titelt derweil die Welt. Im Südwestrundfunk SWR äusserte sich der Waldshuter Landrat Martin Kastler.

«Akzeptanz gibt es nur, wenn uns die Schweiz mitnimmt»,

sagt Kastler weiter. Und der Waldshuter Landrat fordert, dass sein Landkreis und die deutsche Seite gleichberechtigt und auf Augenhöhe in den weiteren Prozess für den Bau eines Tiefenlagers eingebunden werden müssten. Das gelte auch für den noch auszuhandelnden finanziellen Ausgleich.

Der «Bayerische Rundfunk» erteilt der in Deutschland diskutierten Ideen derweil eine Absage, wonach der grosse Nachbar das Schweizer Endlager mitbenutzen könnte. Er bezieht sich dabei auf einen Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin:

«Deutschland hat sich entschieden, für seinen Atommüll ein eigenes Endlager zu konstruieren und nicht mit europäischen Partnern gemeinsam. Wir sind für unseren Müll verantwortlich»,

wird der Sprecher in dem «Bayerischen Rundfunk» zitiert.

Dieser Idee haben im Übrigen auch die Schweizer Behördenvertreter am Montag bereits eine Absage erteilt. Es sei international anerkannter Standard, dass jedes Land selber für die Entsorgung des eigenen Atommülls schaue, hiess es.

«Blick» thematisiert Enteignung von Bewohnern

Radio SRF behandelte den Nagra-Entscheid am Montag auch im «Echo der Zeit» und ging dabei der Frage nach, inwiefern politische Überlegungen dabei eine Rolle gespielt haben könnten. Dies auch, weil die Nagra 2015 den nun favorisierten Standort noch selbst aus dem Rennen genommen hatte und dort erst nach einer Intervention der Atomaufsicht Ensi und der Kantone im Untergrund weiterbohrte. Denn der Widerstand am Standort sei «leiser und kleiner» gewesen als an anderen Standorten, wie SRF berichtet.

Während die grossen Tageszeitungen das Funktionieren des Systems loben, legt der «Blick» am Dienstag den Fokus auf das Schicksal der Betroffenen. «Im Notfall wird enteignet», titelt das Blatt auf der Frontseite:

Der Blick fokussierte in der Berichterstattung auf das Schicksal der betroffenen Lokalbevölkerung. Screenshot

Betroffen seien im Gebiet Haberstal 18 Grundeigentümer. «Sie werden aufgefordert, ihr Land zu verkaufen. Wenn sie sich weigern, so wurde gestern klargemacht, droht die Enteignung», heisst es in dem Artikel. Darin wird auch ein 77-jähriger Einwohner zitiert: Dieser habe «das Vertrauen in die Nagra nun komplett verloren.»

Freude über Entscheid im Aargau

Positiv zur Standortwahl äussert sich derweil die «Aargauer Zeitung». Mit dem Entscheid, dass die AKW-Abfälle im aargauischen Würenlingen verpackt, aber dann im Kanton Zürich für Jahrtausende gelagert werden sollen, habe der Aargau «sein Ziel erreicht», heisst es in dem Kommentar.

Zu einem leicht anderen Schluss kommt derweil beispielsweise die «Limmattaler Zeitung»: «Einzig und allein die Geologie zählt», titelt die Zürcher Zeitung, die ebenfalls zum Medienverbund von CH Media gehört. 2017 habe die Schweizer Stimmbevölkerung den Atomausstieg beschlos- sen, heisst es darin weiter. «Damit hat sich auch der Widerstand gegen ein Tiefenlager für die Atomabfälle merklich abgekühlt.»