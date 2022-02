Präventionskampagne Bund soll regelmässig Kampagnen gegen Gewalt lancieren Der Bundesrat soll regelmässig schweizweite Präventionskampagnen gegen häusliche, sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt durchführen. Das fordert eine Kommission und verschiedene Parlamentarierinnen.

Regelmässig durchgeführte, zielgruppengerechte Präventionskampagnen sind wichtig, um Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen. (Symbolbild) Keystone

Häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt sei in der Schweiz weit verbreitet. Diesem Problem will die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) mit einem Vorstoss entgegentreten. Auch verschiedene Parlamentarier haben entsprechende Vorstösse eingereicht. Sie fordern den Bundesrat auf, regelmässig schweizweite Präventionskampagnen durchzuführen.

Diese sollen unterschiedliche Formen von Gewalt abdecken und sich zielgruppengerecht an unterschiedliche Betroffene richten – und auch an potenzielle Täter. Der Bundesrat ist damit einverstanden. Er beantragt, dass der Vorstoss angenommen wird, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Antwort hervorgeht.

Geht auf Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» zurück

Für die Kommission sei es an der Zeit, dass der Bund dies nicht mehr einzig Kantonen, Gemeinden oder NGOs überlässt. Er soll dafür sorgen, «dass die Bevölkerung in der gesamten Schweiz zu Gewalt sensibilisiert und informiert wird», schreibt die Kommission in ihrer Begründung. Dazu sollen Kantone, Gemeinden und Institutionen miteinbezogen werden. Das Ziel: Gemeinsam zur Verhütung von Gewalt beitragen und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung und Schutz erleichtern.

Der Vorstoss geht unter anderem zurück auf die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Über 150 Organisationen führten im vergangenen November und Dezember in der Deutsch- und Westschweiz sowie in Liechtenstein über 130 Veranstaltungen und Aktionen durch. Dabei wurde auch der gemeinsame Vorstoss angekündigt. (abi)