Prämienschock Krankenkassen: Die Tessiner zahlen 2023 am meisten Versicherte in der Romandie und im Tessin zahlen deutliche höhere Krankenkassenprämien als die Deutschschweizer. Nun hat das das Tessin gar die Westschweizer Kantone überholt.

Hohe Gesundheitskosten: Das Tessin rangiert bei den Krankenkassenprämien an der Spitze. Keystone

Die durchschnittliche Krankenkassenprämie liegt im Südkanton nächstes Jahr 20 Prozent über jener der Deutschschweiz. Damit ist das Tessin zum Kanton mit den höchsten Prämien geworden. In den Westschweizer Kantonen müssen Versicherte im Schnitt 18 Prozent mehr zahlen als in der Deutschschweiz. Diese Daten veröffentlichte der Vergleichsdienst Moneyland.ch am Dienstag.

Erwachsene Versicherte bezahlen im Tessin nächstes Jahr eine Durchschnittsprämie von 465 Franken. Über das ganze Jahr gesehen bezahlen sie 936 Franken mehr als Versicherte in der Deutschschweiz. Noch 2018 seien die Prämien im Tessin unter dem Westschweizer Niveau gelegen, heisst es in der Mitteilung.

In den folgenden Jahren sei es aber zu wiederholten starken Prämienerhöhungen kommen. «Mit einem Anstieg von 9 Prozent steigen auch 2023 die Prämien für erwachsene Versicherte im Tessin deutlich stärker als im Schweizer Durchschnitt», wird Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz zitiert. (wap)