Politik Ueli Maurer rät seiner Partei zu mehr Pragmatismus Der abtretende SVP-Bundesrat Ueli Maurer fordert von seiner Partei, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und mitgestaltet. Wer immerzu Alarm schlage, verliere an Wirkung.

Nach 14 Jahren im Bundesrat gibt Ueli Maurer sein Amt ab. Nun fordert er von seiner Partei, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und mitgestaltet. Keystone

14 Jahre lang war Ueli Maurer Mitglied im Bundesrat, nun gibt er sein Amt ab. In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Samstag sprach er auch über die Rolle der SVP in Bundesbern. «Wir verharren teilweise noch in der Opposition», sagte er. «Die SVP muss lernen – und das lernt sie zunehmend –, dass sie als stärkste Partei Verantwortung übernehmen und mitgestalten muss.» Das hätten in der Partei «noch nicht alle begriffen».

Allerdings gebe es Themen, bei denen man nicht nachgeben dürfe. Er denkt dabei etwa an die EU-Frage. Bei anderen Themen hingegen solle sie zusammen mit anderen das Optimum anstreben. «Wenn sich die SVP nicht um die Mehrheiten kümmert, dann neigen sich die bürgerlichen Parteien in der Mitte nach links, und das ist nicht gut für unser Land.»

«Es braucht neue Köpfe»

Darauf angesprochen, dass er nun von seiner Partei mehr Pragmatismus fordere, nachdem die SVP unter ihm als Parteipräsident immer kompromissloser und dogmatischer wurde, erklärte Maurer: «Es ist ein langer Weg, und es braucht auch neue Köpfe.» Er habe aber auch schon damals als Parteipräsident gesagt, man solle versuchen, den Konsens zu bewirtschaften, wenn man Erfolg habe und Mehrheiten erreiche.

Für Maurer ist klar: «Wenn eine Partei immerzu Alarm schlägt und nur vor Schlimmem warnt, verliert sie ihre Wirkung.» Die SVP brauche daher eine neue, positive Erzählung.

Als Nachfolger von Ueli Maurer wurde Anfang Dezember der Berner Albert Rösti gewählt, der das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) übernimmt. Nachfolgerin von Ueli Maurer im Finanzdepartement wird Karin Keller-Sutter, die das Justizdepartement an Elisabeth Baume-Schneider übergibt. (abi)