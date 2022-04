Politik Fehlende politische Schlagkraft: Auns wird nach 36 Jahren aufgelöst Die Auns wird es in ihrer heutigen Form nicht mehr geben. Nach über drei Jahrzehnten fusioniert sie mit zwei Organisationen – auf Drängen von SVP-Doyen Christoph Blocher. Er möchte das rechte Lager neu ausrichten.

Alt Bundesrat Christoph Blocher und langjähriger Auns-Präsident will mit der neuen Organisation weiterhin gegen die EU weibeln. (Archiv) Keystone

Die Mitglieder der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) haben am Samstag in Bern beschlossen, mit der «Unternehmervereinigung gegen den EU-Beitritt» und dem Komitee «EU-No» von SVP-Nationalrat Roger Köppel zu fusionieren. CH Media hatte bereits zuvor über die Pläne berichtet.

Die neue Organisation trägt den Projekttitel «PSS - Pro Souveräne Schweiz», der definitive Name steht noch aus. Ziel des Zusammenschlusses sei es eine «neue, schlagkräftigere Organisation für die Schweizerische Souveränität» auf die Beine zu stellen, liess die Auns verlauten.

Die Gründungsversammlung ist am 15. Oktober in Bern geplant. Die neue Organisation soll dabei weiterhin EU-kritisch ausgerichtet sein. «Die Werte der Schweiz, die uns erfolgreich gemacht haben, wollen wir weiterführen», gab sich Lukas Reimann gemäss Mitteilung kämpferisch. Der St.Galler SVP-Nationalrat steht der Organisation seit 2014 als Präsident vor.

Wieder Angst im Bundeshaus verbreiten

Das Ende der Organisation widerspiegelt jedoch auch ihren wachsenden Bedeutungsverlust. In den letzten Jahren hat die Auns auf der politischen Bühne immer mehr an Schlagkraft eingebüsst. Diese Entwicklung rief den langjährigen Auns-Präsidenten Christoph Blocher auf den Plan. Er gab den Anstoss für die Fusion. Und wenn Blocher das tut, wird es in der Regel auch so gemacht.

«Wir sind heute nicht mehr in der Lage, mit der Auns einen Abstimmungssieg zu erreichen», lässt sich der SVP-Übervater in der Auns-Mitteilung zitieren. In ihrer heutigen Form sei die Auns nicht mehr referendumsfähig. «Wenn wir das aber wieder können, haben sie Angst im Bundeshaus. In einer neuen Organisation können wir sehr schnell Unterschriften sammeln», so Blocher weiter.

Mit der neuen Organisation möchte Blocher das rechte Lager neu ordnen. Diese soll sich internationaler ausrichten, wie das auch die Aufgabe der Auns war. Nicht nur die EU gefährdet demnach die Unabhängigkeit der Schweiz. Auch internationale Organisationen und Grossmächte könnten das Land institutionell oder ideologisch unterwandern.

Wechselvolle Geschichte

Die Auns wurde 1986 von den damaligen Nationalräten Christoph Blocher (SVP/ZH) und Otto Fischer (FDP/BE) ins Leben gerufen. Sie ging aus dem Schweizerischen Aktionskomitee gegen den UNO-Beitritt hervor. Ihren grössten politischen Erfolg feierte die Auns 1992: Das Volk stimmte damals mit 50,3 Prozent hauchdünn gegen einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Damit gelang der Auns ein Coup. Mit Ausnahme der SVP befürworteten alle grossen Parteien, der Bundesrat, das Parlament, die Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften einen EWR-Beitritt.