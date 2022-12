Polemik Leerlauf im Nationalrat: Schafft die Fragestunde ab! Immer zum Wochenauftakt stehen Bundesrätinnen und Bundesräte dem Nationalrat Red und Antwort auf allerlei Fragen. Der Aufwand für die Veranstaltung ist gross. Zu gross. Es gibt Besseres zu tun.

Nein, sie sind nicht alle am Schuhebinden: Bundesrat Guy Parmelin referiert am Montag in der Fragestunde des Nationalrats vor leeren Rängen. (Bundeshaus, 12. Dezember 2022) Peter Klaunzer/Keystone

Montag, 14.30 Uhr, Nationalratssaal. Erster Programmpunkt: Fragestunde.

Nationalratspräsident Martin Candinas begrüsst die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in wärmstem Rätoromanisch. Daneben steht Ueli Maurer freundlich bereit zur Beantwortung der ersten Frage. Sie ist von Barbara Steinemann: «Dürfen auch Hauseigentümer eine Reduktion des Eigenmietwertes vornehmen?», liest Candinas vor. Sein Blick geht in die Runde: «Frau Steinemann sehe ich nicht im Saal, dann gehen wir weiter.»

Steinmann ist nicht die einzige Abwesende. Auch rund zehn Minuten nach Beginn der Fragestunde sind die Reihen im Nationalratssaal immer noch arg gelichtet. Nur etwa jedes vierte Ratsmitglied ist im Saal.

Gemeinsam hüpfen für die Frauen-EM-Kandidatur

Lebendiger geht es zugleich auf dem Bundesplatz zu. Hier versammeln sich Fussballspielerinnen und rund zwei Dutzend Nationalrätinnen und Nationalräte, um für die «Europameisterinnenschaft 2025» in der Schweiz zu werben. Auf Anweisung der Fotografen hüpfen und jubeln sie begeistert.

Vorteil Fussball: Spielerinnen und rund zwei Dutzend Nationalrätinnen und Nationalräte werben für die EM der Frauen 2025 in der Schweiz. (Bundesplatz, 12. Dezember 2022) Peter Klaunzer/Keystone

Drinnen geben sich derweil die Regierungsmitglieder die Klinke in die Hand: Sie tragen pflichtschuldigst die Antworten vor, welche die Verwaltung vorbereitet hat. 56 sind es diesmal. Ein aufwendiger Prozess, der von der Einreichung der Frage über die Bundeskanzlei in die Departemente, weiter in die Bundesämter bis hinab zu den Sektionen führt – und dann das Verwaltungsleiterli aufwärts wieder zurück.

Darunter gibt es rätselhafte Fragen. Etwa von Manuela Weichelt: «Zibben- und Eber-Statistiken ja. Ring-fencing-Statistik nein?» Aus der Antwort Guy Parmelins ergibt sich, dass es um die Umgehung von Sanktionen durch Schweizer Firmen gehen muss. Parmelin verneint diese Gefahr, er könne aber aus Datenschutzgründen keine Angaben zu Einzelfällen machen. Sicher ist: Eber geniessen weniger Datenschutz als Firmen.

Maurers spektakuläre Rechnung – bleibt unerhört

Daneben wird Spektakuläres verkündet. So rechnet Ueli Maurer vor, dass mit der Zunahme der Elektrofahrzeuge, die zwecks Förderung von der Automobilsteuer befreit sind, «kumulierte Steuerausfälle in den Jahren 2025 bis 2030 von rund zwei Milliarden Franken» drohen. Bloss hört das nur eine Minderheit des Rats – und zu entscheiden gibt es sowieso nichts.

Vor halb leeren Rängen, mit Fragen aller Art und unerhörten Antworten wird die Fragestunde zum bürokratischen Leerlauf, der abgeschafft gehört. Unter diesen Voraussetzungen ist es tatsächlich sinnvoller, sich für die Frauen-EM ins Zeug zu legen. In diesem Sinne: Hopp Schwiiz!