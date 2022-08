Plattformen Finanzkontrolle: Ricardo, Airbnb und Co. sollen Meldepflicht erhalten Digitale Marktplätze wie Ricardo oder Airbnb erfreuen sich grosser Beliebtheit. Doch die Finanzkontrolle kritisiert, dass die Betreiber hierzulande keine Auskunfts- oder Meldepflichten haben. Der Bund müsste entsprechende rechtliche Grundlagen schaffen. Letzterer sieht indes keinen Handlungsbedarf.

Die Schweiz soll analog zur EU Meldepflichten für Plattformdienstleister schaffen, fordert die Finanzkontrolle. (Symbolbild) Keystone

Wer heute ein gebrauchtes Handy kaufen oder verkaufen, oder eine Ferienwohnung mieten will, benutzt mit grosser Wahrscheinlichkeit einen von zahlreichen digitalen Marktplätzen. Doch obwohl Plattformdienstleister wie Ricardo oder Airbnb hierzulande fest etabliert sind, haben sie Stand heute keine Auskunfts- oder Meldepflichten gegenüber den Behörden.

Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in einem am Dienstagabend publizierten Bericht. Darin hat sie eine Querschnittsprüfung durchgeführt beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Ziel der Prüfung war es, die Herausforderungen der sogenannten Plattformökonomie für die Behörden zu untersuchen. Die EFK legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die steuer- und sozialversicherungsrelevanten Beiträge und Abgaben.

OECD und EU gehen mit Gesetzen voran

Die Finanzkontrolle hält fest, dass gewisse Aktivitäten der Plattformen für die Behörden nicht immer sichtbar seien, oder von den Plattformen nicht deklariert würden. Dies führt sie auf die zum Teil «intransparenten kantons- und länderübergreifenden Tätigkeiten» solcher Plattformen zurück und der «anonymen Vermittlung oder Bezahlung». Teilweise herrsche seitens der Plattformen schlicht Unwissenheit bezüglich den Pflichten, doch auch «bewusste Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit» würden vorkommen.

Aus Sicht der EFK könne dies nicht nur zu Steuerausfällen und Mindereinnahmen in der Sozialversicherung führen, sondern auch zu ungleichen Spiessen gegenüber anderen Anbietern. Sie empfiehlt deshalb, rechtliche Grundlagen für Auskunfts- oder Meldepflichten der Plattformen zu schaffen.

Als Beispiel führt sie die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit OECD auf, die entsprechende Musterregeln für Plattformen verabschiedet habe. Zudem führe die EU per 2023 Meldepflichten und einen Datenaustausch ein. Diese Massnahmen erachtet die Finanzkontrolle als «sinnvoll».

Wie bedeutend sind die Plattformen für den Arbeitsmarkt?

Die im Bericht untersuchten Behörden reagieren hingegen skeptisch auf die Empfehlungen der Finanzkontrolle. Das Seco kritisiert in einer Stellungnahme beispielsweise, dass die EFK das Phänomen der Plattformökonomie «sehr breit» fasse und so deren Bedeutung für den Schweizer Arbeitsmarkt «überzeichnet».

Dabei stützt sich das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2019. Demnach gaben lediglich 0,4 Prozent der Bevölkerung an, im letzten Jahr internetbasierte Plattformarbeit geleistet zu haben. Den Umsatz der Leistungen schätzte das BFS auf 580 Millionen Franken. Folglich stellt das Seco die Verhältnismässigkeit der empfohlenen Massnahmen infrage.

Ähnlich argumentiert das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Die Daten des BFS würden zeigen, dass die internetbasierte Plattformarbeit in der Schweiz «bisher wenig verbreitet ist», heisst es in einer Stellungnahme. Deshalb hält das SIF die Einführung der OECD-Musterregeln in der Schweiz noch für «verfrüht». Sollte sich die Ausgangslage ändern, wolle das SIF die Schaffung entsprechender Regeln nochmals prüfen.

Tatsächlich schätzt die EFK den steuer- und sozialversicherungsrelevant Umfang der Plattformen höher ein als die untersuchten Behörden und das Bundesamt für Statistik. «Dies aufgrund von recherchierten Studien, Daten zum Wachstum, zu Umsätzen, Anzahl Nutzer und Anbieter, Inseraten, Marktanteilen etc.», wie sie im Bericht festhält.

Während das BFS den Umsatz der Plattformdienstleistungen auf 580 Millionen Franken schätzt, geht die EFK von einem «tiefen bis mittleren ein-stelligen Milliardenbetrag» aus. Dies erklärt, weshalb die Finanzkontrolle auf eine strengere Regulierung pocht, während das Seco und Co. abwinken.