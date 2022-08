Pilotprojekt Legal kiffen: 370 Personen in Basel dürfen ihr Cannabis bald in Apotheken abholen Schweizer Premiere: In Basel startet am 15. September das Pilotprojekt «Weed Care». Die Studie will herausfinden, wie sich eine legale Abgabe von Cannabis auf die Gesundheit der Konsumenten auswirkt.

Ab dem 15. September können rund 370 Baslerinnen und Basler ihr Gras legal beziehen. Boris Bürgisser

Das Basler Pilotprojekt zur regulierten Abgabe von Cannabis an 370 Studienteilnehmende ist das erste Projekt dieser Art in der Schweiz. Der Bund hatte es im April bewilligt. «Wir wollen nicht missverstanden werden, gar kein Cannabiskonsum wäre mir lieber», sagte der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger am Donnerstag vor den Medien. «Aber wir haben gesehen, dass wir den Konsum mit einem Verbot nicht minimieren können.»

Die Studie wird vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und der Universität Basel durchgeführt. Sie will herausfinden, wie sich eine legale Abgabe auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Cannabiskonsumenten auswirkt. Die Erkenntnisse sollen als Diskussionsgrundlage für eine zukünftige Cannabispolitik dienen.

Strenge Auflagen der Behörden

Rund 370 Personen können an der Studie teilnehmen. Dafür muss man unter anderem über 18 Jahre alt sein und in Basel wohnen. Bedingung ist auch, dass man schon vor der Studie Cannabis konsumiert hat. Dies wird mittels einer Urinprobe getestet.

Wer es in die Studie schafft, kann in neun Basler Apotheken Cannabis beziehen und bekommt einen Teilnehmerausweis. Dieser muss in der Apotheke gezeigt werden und dient auch dazu sich bei Polizeikontrollen ausweisen zu können. Für sie wird es legal sein bis zu zehn Gramm Studiencannabis originalverpackt bei sich zu tragen. Weiterhin verboten bleibt es, dieses in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Die Studie startet am 15. September und dauert bis Ende März 2025.

Maximal 200 Gramm pro Monat

Geliefert wird das Cannabis von der Pure Production AG aus dem Aargauischen Zeiningen. Das Unternehmen bietet für das Pilotprojekt sechs Produkte mit unterschiedlichem THC-Gehalt an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich in den Apotheken beraten lassen, welches am besten zu ihnen passt. Die Preise orientieren sich am THC-Gehalt und am Schwarzmarkt und liegen zwischen acht und zwölf Franken pro Gramm.

Maximal können im Monat zehn Gramm reines THC bezogen werden. Beim Produkt «Pineapple Train», das den geringsten THC-Gehalt aufweist, entspricht das 200 Gramm im Monat. Stellen die Apothekerinnen oder die Studienärzte einen problematischen oder Konsum oder auffälliges Verhalten fest, wird Unterstützung angeboten.

Das Pilotprojekt in Basel ist erst der Anfang. Auch in anderen Schweizer Städten sind Cannabis-Pilotversuche geplant – etwa in Genf, Luzern, Zürich, St.Gallen, Bern, Lausanne und Winterthur. (zaz/abi)