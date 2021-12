personalisierte Tickets Etappensieg für Fussballliga: Fans müssen nächste Saison noch keine ID vorweisen Gnadenfrist für die Swiss Football League: Das personalisierte Ticket kommt frühestens auf die Saison 2023/24. Die Bewilligungsbehörden wollen zunächst ein Umsetzungskonzept für Fussballspiele erarbeiten.

Wüste Bilder, wie jene vom Zürcher Derby am 23. Oktober, sollen dank personalisierten Tickets der Vergangenheit angehören. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Forderung nach einer Ausweispflicht in Stadien ist in jüngster Zeit immer lauter geworden. Vor allem nachdem es abermals zu wüsten Szenen zwischen Chaoten gekommen war, etwa beim Derby zwischen FCZ und GC am 23. Oktober. Vor drei Wochen dann forderte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) einstimmig die Einführung einer ID-Pflicht für Fussballspiele der Super League. Auch Sportministerin Viola Amherd sprach sich dafür aus.

Die Swiss Football League hat die Empfehlung der KKJPD in der Folge hart kritisiert. Und die Argumente der Fussballliga haben nun offenbar ein offenes Ohr bei den Bewilligungsbehörden gefunden. Jedenfalls haben die Polizeidirektoren nach einer Sitzung am Freitag beschlossen, zunächst die Details für eine Ausweispflicht in einem Umsetzungskonzept festzulegen.

ID-Kontrollen als mildeste Massnahme

Der definitive Entscheid über die Einführung von personalisierten Tickets in Schweizer Fussballstadien solle erst fallen, wenn dieses Konzept vorliegt, heisst es in einer Mitteilung der KKJPD vom Freitag. Und weiter: «Dies dürfte eher länger als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.» Das Konzept dürfte also nicht rechtzeitig für die Einführung der personalisierten Tickets auf die kommende Saison hin fertig werden. Diese startet am Wochenende vom 15. bis 17. Juli 2022.

Mit diesem Entscheid hätten die Bewilligungsbehörden den Bedenken der Swiss Football League Rechnung getragen, schreibt denn auch die KKJPD. Gleichzeitig unterstreichen die Polizeidirektoren, dass etwa bei Konzertveranstaltungen personalisierte Tickets längst Usus sind, «ohne dass es zu den von den Super League-Vertretern oder den Fanorganisationen kolportierten Nachteilen kommt».

Polizeidirektoren halten Drohkulisse aufrecht

Die Einführung von personalisierten Tickets und Identitäts-Kontrollen erachten die Bewilligungsbehörden dabei noch als «mildeste mögliche Massnahme, um die Situation zu verbessern». Der Umgang mit den persönlichen Daten der Fans solle dabei so gehandhabt werden, dass diese nach Spielen ohne Vorkommnisse sofort gelöscht werden. Auch beim Abgleich von Identitätsausweisen mit der Hooligan-Datenbank (Hoogan) sollen keine Daten gespeichert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Challenge League und die beiden obersten Spielklassen im Eishockey sollen vorerst von der Ausweispflicht ausgenommen werden.

Bis zur Einführung der personalisierten Tickets wird laut Mitteilung «situativ auf gewalttätige Ereignisse reagiert, beispielsweise mit der Schliessung von Stadionsektoren.» Die Behörden hoffen dabei auf die Einsicht in den Fankurven, «dass ein gewalttätiges Verhalten in und um die Stadien nicht länger toleriert werden kann».