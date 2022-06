Personalie 20 Jahre in Bern sind genug: Ständerat Ruedi Noser tritt nicht mehr an Nach 20 Jahren in Bundesbern ist Schluss: Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser tritt 2023 nicht mehr zur Wiederwahl an. Er hinterlässt eine grosse Lücke. Geht es nach dem FDP-Vorstand des Kantons Zürich soll Nationalrätin Regine Sauter den Sitz verteidigen.

Regine Sauter steht in den Startlöchern. Sie soll für die FDP den Sitz von Ruedi Noser (rechts im Bild) verteidigen. Keystone

Ruedi Noser habe sich entschieden, bei den Wahlen vom 22. Oktober 2023 nicht mehr anzutreten. Das gab die FDP Kanton Zürich am Montag bekannt. Am Ende der Legislatur werde er den Kanton Zürich acht Jahre lang «wirkungsvoll» im Ständerat vertreten haben. Die Kantonalsektion bedanke sich für «seinen enormen Einsatz für den Wohn- und Arbeitsort Zürich» und freue sich, dass er bis zum Ende der Legislatur mit «vollem Einsatz» und «seinem liberalen Kompass» die Politik im Ständerat mitprägen werde.

Klar ist bereits, wer den Sitz von Noser im Ständerat verteidigen soll. Der Vorstand der FDP Kanton Zürich schlägt Regine Sauter vor. «Die Nationalrätin und Direktorin der Züricher Handelskammer steht für eine weitsichtige und selbstbewusste Politik mit Blick auf Arbeitsplätze und den Wirtschafts-, Forschungs- und Innovationsmotor Zürich», begründet er seine Beweggründe.

Umkämpfter Sitz

Sauter wirkt seit 2015 im Nationalrat. Aus Sicht des Zürcher Parteipräsidenten Hans-Jakob Boesch ist der Schritt in die kleine Kammer folgerichtig. Sie habe ein «klares liberales Profil» und eine «standhafte eigene Meinung». Sauter könne zuhören und über Parteigrenzen hinweg Lösungen erarbeiten. Mit diesen Fähigkeiten und «ihrem profunden Wissen in den zentralen Themen Altersvorsorge und soziale Sicherheit, Gesundheit, Arbeitsplätze und Standortattraktivität» sei sie die richtige Persönlichkeit für den Kanton Zürich.

Das letzte Wort haben nun die Delegierten. An ihrer Versammlung vom 30. August werden sie über die Wahl befinden. Noch ist nicht bekannt, ob Sauter parteiinterne Konkurrenz erhält. Sollte sie diese Hürde meistern, dürfte ihr nächstes Jahr ein umkämpftes Rennen bevorstehen. Auch wenn ihr die Wahl gelingt, tritt sie in grosse Fussstapfen.

Strippenzieher und Wortführer

Noser hinterlässt eine grosse Lücke. Er blickt auf eine lange und erfolgreiche Politkarriere zurück. Von 1999 bis 2003 sass der Unternehmer im Zürcher Kantonsrat. Danach gelang ihm der Sprung nach Bundesbern. Zwölf Jahre lang politisierte er im Nationalrat. 2015 zog er in den Ständerat. Dort bildete er mit seinem Kantonskollegen Daniel Jositsch ein schlagkräftiges Duo.

Noser gilt in der kleinen Kammer als Strippenzieher. Zuletzt zeigte sich das bei der Konzernverantwortungsinitiative. Dort war Noser einer der treibenden Kräfte bei der Ausarbeitung des Gegenvorschlages. Für Schlagzeilen sorgte er im Nachgang zur Abstimmung. Er wollte prüfen lassen, ob sich eine gemeinnützige Organisation, die von den Bundessteuern befreit ist, politisch äussern darf. Ein Dorn im Auge waren ihm die NGO und kirchlichen Organisationen, die für das Volksbegehren weibelten. Kritiker sprachen von einem «Revanchefoul».

Für Überraschungen gut

Noser wählt gerne klare Worte und eckt damit auch bei den Eigenen an. Denn nicht immer bleiben sie verschont. Im Vorfeld der Konzernverantwortungsinitiative versicherte er, die Unternehmer hätten keine Angst vor dem Volksbegehren. Angst hätten «meist die Verbandsheinis», kritisierte Noser abweichende Wirtschaftsverbände.

Noser ist auch immer für Überraschungen gut. So sitzt er im Initiativkomitee der Gletscher-Initiative, die Netto-Null bei den Treibhausgasemissionen per 2050 fordert. Damit hat er sich einen Rüffel der früheren Parteipräsidentin Petra Gössi eingehandelt. Für Gössi ist die Initiative kein gangbarer Weg, weil einmal mehr ein Ziel in die Verfassung geschrieben, der Weg dorthin aber offengelassen werde. Mit seiner unbekümmerten Art dürfte das Noser kaum stören.