Personalentwicklung Fachkräftemangel: KMU setzen vermehrt auf Weiterbildung Eine Mehrheit der Schweizer KMU leidet gemäss einer Studie der Credit Suisse unter dem Fachkräftemangel. Wer flexible Arbeitszeiten und Weiterbildung anbietet, ist im Vorteil.

Flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungen sind für KMU oft schwierig umzusetzen: Sie brauchen die Arbeitskräfte vor Ort. (Symbolbild) Keystone

Der demografische Wandel lässt das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften schrumpfen, zugleich sind deren Ansprüche in der Pandemie gestiegen: Sie wollen vermehrt flexibel arbeiten. Für KMU ist dies laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Credit Suisse (CS) ein Problem: Jedes dritte Unternehmen sieht seine Attraktivität geschmälert, weil es derartige Lösungen nur bedingt anbieten kann.

«Für viele ist es selbstverständlich geworden, dass man zwei Tage die Woche im Home Office arbeiten kann. Wer da nicht mithalten kann, ist im Nachteil», sagte Studienautor Pascal Zumbühl am Dienstag an einer Videokonferenz der CS. Um dennoch qualifiziertes Personal gewinnen zu können, setzen die KMU vermehrt auf Weiterbildungsangebote. 77 Prozent der KMU bilden laut der Studie bestehendes Personal aus, weil sie die spezifischen Fähigkeiten auf dem Markt nicht finden. Für viele KMU sei Weiterbildung auch notwendig, um mit dem technologischen Wandel Schritt halten zu können, sagte Zumbühl.

Auch bei der Weiterbildung sehen sich KMU aber mit Hürden konfrontiert: Zwei Drittel befürchten, nicht genug Zeit für die Freistellung der auszubildenden Mitarbeiter zu haben. Dies ist besonders bei den kleinen KMU der Fall. Damit sind die kleinen KMU generell im Nachteil, wie die CS-Studie aufzeigt: Aufgrund ihrer Grösse bieten sie weniger Aufstiegschancen, können weniger Weiterbildungen ermöglichen und haben mehr Mühe, flexible Arbeitsmodelle zu verwirklichen.

Trotz Fachkräftemangel keine Abwanderung ins Ausland

Allerdings sieht die CS auch Vorteile, die kleinere Betriebe ausspielen können: Mit kürzeren Kommunikationswegen, mehr Eigenverantwortung und womöglich einer Beteiligung am Unternehmen könnten auch kleine Betriebe qualifizierte Fachkräfte an sich binden, sagte Christoph Baggenstos, bei der CS Leiter Firmenkunden Zentralschweiz.

Eine eher geringe Rolle spielt laut Baggenstos dagegen der Zugriff auf den ausländischen Arbeitsmarkt. Zwar wünschten sich auch kleine KMU einen guten Zugang, es gebe bei der Rekrutierung aber auch Barrieren wie die Sprache, und gerade bei KMU seien die Bedürfnisse stark lokal geprägt.

Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland sei für die wenigsten KMU eine Lösung, so Baggenstos. Auch tiefere Lohnkosten böten dafür keinen Anreiz: Vielen Schweizer Firmen sei es bereits gelungen, trotz des hohen Lohnniveaus durch eine Optimierung der Produktionsprozesse die Kostenführerschaft zu erringen. Verlagerungen ins Ausland dienten deshalb meist nur der Erschliessung neuer Märkte.