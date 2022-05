Personale Von Thailand nach Bern: Die neue Seco-Direktorin heisst Helene Budliger Artieda Das Staatssekretariat für Wirtschaft wird auch künftig von einer Frau geleitet. Helene Budliger Artieda folgt auf Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Sie tritt in grosse Fussstapfen.

Die neue Seco-Direktorin ist heute Botschafterin in Thailand. Keystone

Lange Zeit wurde spekuliert, wer die Nachfolge der heutigen Staatssekretärin im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) antritt. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch hatte ihren Rücktritt bereits letzten August angekündigt. Nun hat der Bundesrat ihre Nachfolgerin ernannt. Seine Wahl überrascht: Neue Seco-Direktorin wird Helene Budliger Artieda. Sie ist heute Schweizer Botschafterin in Thailand, Kambodscha und Laos. Damit bleiben alle Staatssekretariate des Bundes in Frauenhand.

Sie wird ihr Amt im August antreten. Budliger Artieda sei eine erfahrene Führungskraft, die sich auf dem internationalen Parkett bestens auskenne und auch wirtschaftliche Kompetenzen mitbringe, erklärte Bundesrat Guy Parmelin vor den Medien in Bern.

Internationale Erfahrung

Als Direktorin für Ressourcen im Aussendepartement (EDA) führte sie zwischen 2008 und 2015 ein Team von 380 Mitarbeitenden. In ihrer Tätigkeit als Botschafterin in Thailand und davor in Südafrika habe sie ihre internationalen Erfahrungen auf diplomatischer Ebene erweitern und den Kontakt mit sehr unterschiedlichen Anspruchsgruppen pflegen können.

Budliger Artieda hat sich gegen 38 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte dafür eine Findungskommission eingesetzt. Nach einem mehrstufigen Selektionsverfahren habe Parmelin sie zur Ernennung vorgeschlagen.

Die designierte Seco-Direktorin erklärte vor den Medien, sie werde sich an vorderster Front für Unternehmen und das Wohlergehen der Bevölkerung einsetzen. Die Schweizer Wirtschaft stehe vor grossen Herausforderungen. Budliger Artieda strich auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern heraus.

Helene Budliger Artieda wird neue Staatssekretärin für Wirtschaft. Keystone-SDA

Erste Seco-Direktorin tritt ab

Die Diplomatin tritt in grosse Fussstapfen. Ihre Vorgängerin Ineichen-Fleisch hatte die Geschicke des Seco während den letzten 11 Jahren massgeblich mitgeprägt. Die Juristin war die erste Frau auf diesem Posten. Damit war sie auch Vorbild und Vorkämpferin für weibliche Spitzenkräfte in der Bundesverwaltung.

Davor war Ineichen-Fleisch Botschafterin und Delegierte des Bundesrats und in dieser Funktion Chefunterhändlerin der Schweiz bei der Welthandelsorganisation (WTO). Zu ihren Beweggründen sagte sie: Sie wolle die Leitung des Seco nun an neue Kräfte übergeben.

Wirtschaftsminister Parmelin bedauerte den Entscheid nach eigenen Angaben sehr. In der Mitteilung dankte der Bundesrat Ineichen-Fleisch für «ihre grossen Verdienste für die Eidgenossenschaft und insbesondere für das Seco». Als «anerkannte Expertin» für den internationalen Handel sei sie massgeblich am Erfolg bei Verhandlungen von Freihandelsabkommen beteiligt gewesen. Unter ihrer Ägide habe die Schweiz mehr als 20 solcher Abkommen unterzeichnet.